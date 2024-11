Le Bristell Classic équipé du moteur Rotax 916IS certifié en Allemagne

Article publié le 7 novembre 2024 par David Dagouret

Bristell a annoncé que son Bristell Classic équipé du moteur Rotax 916IS a obtenu sa certification allemande pour la catégorie des ultra-légers. Cette certification permettra à Bristell de débuter ses livraisons en Allemagne mais elle permettra également à des pilotes d'autres pays de découvrir cet appareil comme l'Italie, la Pologne, la Suède, la Finlande, l'Autriche et la Roumanie.

Ce Bristell Classic équipé du Rotax 916IS a été récemment testé en République Tchèque et en Autriche. Cet avion a réussi à remorquer sans problème un planeur de 850 kg, un TwinShark, et ce depuis une piste en herbe d'une longueur de 600 mètres.

Martin Bristela, fondateur et PDG de Bristell a déclaré : "Cet avion représente l'apogée de notre expertise en matière d'ingénierie et de notre engagement en faveur de la qualité. Nous sommes convaincus que les pilotes européens apprécieront ses performances, son confort et son efficacité opérationnelle."





