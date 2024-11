Le M700 FURY de Piper certifié par l'EASA, l'ANAC et la CASA

Article publié le 3 novembre 2024 par David Dagouret

Grace à ces certifications, les livraisons ont pu débuter.

Piper Aircraft a annoncé que son M700 FURY a reçu la certification de type de L'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA), de Agence nationale de l'aviation civile du Brésil (ANAC) et de l'Autorité de sécurité de l'aviation civile (CASA) d'Australie, y compris l'approbation pour le vol dans des conditions de givre (FIKI) et sur des surfaces non revêtues.

Les clients de ces régions attendaient avec impatience ces certifications pour prendre livraison de leur appareil. Les livraisons ont d'ailleurs commencé le mois dernier.

