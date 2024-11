Les aéroports de Nîmes & Tours se renforcent avec le développement de nouvelles lignes aériennes

Article publié le 4 novembre 2024 par David Dagouret

Dès mai 2025, les liaisons régionales vers Nice, Genève, Ajaccio, Bastia, Milan, Vérone ou encore Barcelone seront lancées par Edeis en ATR.

Edeis a annoncé une collaboration avec L’Odyssey, marque commerciale de Jet Airlines, afin de développer les aéroports de Nîmes et de Tours avec de nouvelles lignes aériennes régulières vers la France et l’Europe.

Dès mai 2025, L’Odyssey proposera des liaisons régionales vers des destinations comme Nice, Genève, Ajaccio, Bastia, Milan, Vérone ou encore Barcelone, positionnant ainsi les aéroports de Nîmes et Tours opérés par Edeis en tant que hubs régionaux au service du développement de leur territoire.

Pour opérer ses nouvelles lignes, l’Odyssey a choisi l’ATR 72-600.

Déjà présente en Suisse et en France notamment en Guyane, L’Odyssey développe son offre afin de répondre à la demande croissante de liaisons européennes intérieures, et soutenir les acteurs régionaux économiques et touristiques.

Jet Airlines est une société française créée en 2019, dirigée par Clément Pellistrandi et David Roman. L’Odyssey, marque commerciale de Jet Airlines, s’est spécialisée dans l’exploitation de lignes régulières et charters.

