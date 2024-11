Qantas a retiré son dernier Boeing 717

Article publié le 15 novembre 2024 par David Dagouret

Le dernier vol de l'appareil exploité par QantasLink a eu lieu le 27 octobre dernier.

Qantas a retiré le dernier Boeing 717 de sa flotte. Le dernier vol (QF1511) de l'appareil a atterri à Canberra le 26 octobre dernier. Le dernier Boeing 717 de la compagnie australienne, était surnommé "Great Otway National Park" et immatriculé VH-YQS.

Après avoir effectué plus de 15 000 vols, plus de 17 000 heures de vol et transporté plus d'un million de clients pour QantasLink pendant près de 11 ans, Great Otway National Park passera les prochaines semaines au sol à Canberra avant d'être retiré définitevement.

Les 717 ont volé pour QantasLink et Jetstar pendant plus de 20 ans.

QantasLink est l'une des trois dernières compagnies aériennes commerciales au monde à exploiter les Boeing 717. La flotte de 20 Boeing 717 de QantasLink a été remplacée par 29 Airbus A220. Quatre A220 volent actuellement pour QantasLink, et le prochain A220 à arriver, le "Tasmanian Devil", devrait entrer en service d'ici la fin de l'année.

Rachel Yangoyan, directrice générale de QantasLink, a déclaré : "Aujourd'hui marque un moment important dans l'aviation australienne, avec la queue emblématique en forme de T du 717 qui emmène les passagers dans le ciel australien pour la dernière fois. Les avions 717 ont une longue histoire dans la flotte de Qantas et Jetstar. Qu'il s'agisse de l'avion qui a lancé les tout premiers vols de Jetstar en 2004 ou de celui qui dessert les grandes villes, les villes régionales et le secteur minier de l'Ouest dans le cadre de QantasLink depuis plus de 20 ans, nous savons que notre personnel et nos clients ont adoré voler sur le 717. Alors que nous faisons nos adieux au Boeing 717 en Australie et que c'est la fin d'une époque, nous sommes enthousiastes quant à l'avenir des vols en avion à réaction de QantasLink à bord de l'A220. Nous recevons déjà d'excellents commentaires de la part de nos clients et de notre équipage sur leur expérience à bord de l'A220. Avec un rayon d'action presque doublé, des émissions réduites par siège et une expérience de vol plus confortable, les A220 nous permettront d'offrir la prochaine génération de vols à nos clients et à notre personnel."





