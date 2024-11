Qantas améliore la cabine de ses Airbus A330

Article publié le 10 novembre 2024 par David Dagouret

L'investissement de plusieurs millions de dollars dans la modernisation des cabines sera déployé sur 10 avions A330-200.

Qantas a dévoilé de nouveaux sièges pour sa classe Economy dotés d'écrans de divertissement plus grands, qui seront installés sur les Airbus A330 de la compagnie assurant des vols internationaux vers Hong Kong, Singapour et Tokyo, dans le cadre d'un vaste programme de rénovation.

L'investissement de plusieurs millions de dollars dans la modernisation des cabines sera déployé sur 10 avions A330-200 et comprend :

L'installation des tout nouveaux sièges Economy qui ont été conçus pour améliorer le confort des clients sur les vols très long-courriers de Qantas dans le cadre du projet Sunrise.

Des écrans tactiles de divertissement OLED 4K de 13,3 pouces pour l'économie avec l'interface utilisateur de dernière génération (20 pour cent plus grand que l'écran existant).

Chargement rapide USB-C et connectivité audio Bluetooth pour Economy qui permettent aux utilisateurs d'utiliser leurs propres écouteurs.

D'autres éléments clés du programme de modernisation de la cabine de l'A330 comprennent un nouvel éclairage d'ambiance et le remplacement de tous les rideaux et moquettes.

Les Business Suites existantes, dotées de lits entièrement plats, resteront à bord de l'avion. Elles continuent de recevoir des commentaires positifs de la part des clients et sont les mêmes que celles qui équipent les A380 et 787 Dreamliner de Qantas.

Les travaux sur le premier A330 devraient commencer à la mi-2025 dans les installations de maintenance de Qantas à Brisbane, et le premier avion rénové devrait entrer en service d'ici la fin de l'année civile. Le programme de remise à neuf devrait être achevé d'ici la fin de l'année 2026.

Qantas a annoncé l'an dernier la dernière étape de son programme de renouvellement de sa flotte d'avions à réaction, avec une commande ferme de 24 appareils destinés à remplacer progressivement ses A330 actuels - 12 Airbus A350 et 12 Boeing 787 arrivant à partir de l'exercice 27 et jusqu'à la prochaine décennie.

Le plus grand rayon d'action des 787 et des A350 commandés leur permettra d'exploiter toutes les lignes actuellement desservies par les A330, et d'en ouvrir de nouvelles.

Les A330 en cours de modernisation devraient quitter la flotte de Qantas vers la fin du programme de remplacement.

Cam Wallace, PDG de Qantas International, a déclaré : "Nous avons profité de notre programme de renouvellement de la flotte pour repenser complètement l'expérience à bord et ces améliorations de la cabine nous permettent d'apporter des caractéristiques et des designs de nouvelle génération à nos avions existants. Les clients peuvent s'attendre à des sièges Economy flambant neufs qui ont été spécialement créés pour maximiser le confort et offrir les caractéristiques que nos clients recherchent pour les voyages internationaux. Il s'agit des mêmes sièges que ceux qui équiperont nos avions très long-courriers A350-1000ULR, ce qui donne un avant-goût de l'expérience de vol offerte par le projet Sunrise."

Sur le même sujet