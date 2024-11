Rise Air commande des ATR 72-600

Article publié le 27 novembre 2024 par David Dagouret

La compagnie canadienne a signé un accord portant sur l'achat de trois ATR 72-600 neufs.

Rise Air a signé un accord avec ATR pour l'acquisition de trois exemplaires neufs de l'ATR 72-600. Rise Air est une compagnie aérienne fournissant des liaisons essentielles à travers la Saskatchewan et détenue à 100 % par des Autochtones. Cette compagnie devient ainsi le client de lancement canadien de la série ATR -600.



Le premier appareil doit être livré d’ici la fin de l’année 2025. La compagnie prévoit de louer les deux autres appareils, pour une livraison en 2026.



Cet ATR 72-600 est équipé des nouveaux moteurs PW127XT produits par Pratt & Whitney Canada à Montréal.



Derek Nice, Président et Directeur général de Rise Air, a déclaré : "Nous sommes ravis d'introduire l'ATR 72-600 au Canada, et d’offrir à nos clients des services aériens plus confortables et plus fiables vers les régions les plus isolées et les communautés du nord. Les performances exceptionnelles de l’ATR 72 600 et son faible impact environnemental en font l’appareil idéal pour les conditions diverses et difficiles dans lesquelles nous opérons. Nous sommes impatients de continuer à améliorer la connectivité régionale et à soutenir la croissance économique dans les régions que nous desservons."





Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d’ATR, a déclaré : "Nous sommes ravis de soutenir Rise Air dans l’introduction du premier ATR 72-600 au Canada, marquant un double jalon puisqu’il s’agit également du lancement de la série -600 dans le pays. Cet accord, qui renforce le leadership de nos appareils sur le marché régional, démontre également l’intérêt croissant pour la série ATR -600 dans des marchés comme le Canada, où le remplacement d’appareils plus anciens par des alternatives plus efficaces et performantes et l’amélioration pérenne de la connectivité dans des conditions météorologiques extrêmes sont cruciaux. Nous sommes impatients de travailler avec Rise Air pour offrir un service exceptionnel aux communautés canadiennes."





