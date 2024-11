Riyadh Air commande des Airbus A321neo

Article publié le 15 novembre 2024 par David Dagouret

La commande ferme porte sur l'acquisition de 60 Airbus de la famille A321neo.

Riyadh Air, la nouvelle compagnie aérienne internationale basée en Arabie saoudite, a passé une commande ferme de 60 appareils de la famille A321neo. L'accord a été signé lors de la Future Investment Initiative (FII) à Riyad. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de Yasir Al-Rumayyan, gouverneur du Fonds d'investissement public (PIF) et président de Riyadh Air, de Tony Douglas, PDG de Riyadh Air, de Christian Scherer, directeur général de la division Avions commerciaux d'Airbus, et de Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes de la division Avions commerciaux.

Tony Douglas, PDG de Riyadh Air a déclaré : "Cet investissement nous permettra non seulement de soutenir la croissance économique dans le secteur de l'aviation, mais aussi de faire en sorte que Riyadh Air exploite l'une des flottes les plus économes en carburant. Il contribuera à aider l'Arabie saoudite à atteindre ses objectifs de décarbonisation. Cet accord renforce fortement l'impact économique positif de la plus récente compagnie aérienne d'Arabie saoudite, tant à l'échelle mondiale que locale, afin de faciliter l'écosystème de l'aviation saoudienne, qui connaît une croissance rapide."

Christian Scherer, PDG d'Airbus Commercial Aircraft, a déclaré : "Nous sommes fiers d'accueillir Riyad, la nouvelle compagnie aérienne saoudienne en tant que nouveau client et partenaire d'Airbus. L'A321neo de dernière génération apportera une efficacité exceptionnelle aux opérations de la compagnie, des contributions concrètes à ses objectifs de décarbonisation et du confort à ses passagers. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour soutenir les fortes ambitions de l'aviation saoudienne."





