Ryanair ouvre une académie de formation à Prestwick

Article publié le 23 novembre 2024 par David Dagouret

Ryanair a inauguré le 31 octobre dernier, l’ouverture d’une Académie de Formation en ingénierie à l’aéroport de Prestwick, représentant un investissement de 5 millions de Livre Sterling et créant 500 emplois hautement qualifiés dans la région, y compris d’ingénieurs certifiés, de mécaniciens et de personnel de soutien.

Cet investissement comprend des salles de classe et des ateliers ultramodernes, ainsi que l’installation d’un avion de formation sur place pour former des ingénieurs et mécaniciens hautement qualifiés, pour assurer la maintenance de la flotte de Ryanair qui atteindra 800 appareils d’ici 2034.

Cet investissement renforce l’engagement de Ryanair envers le Royaume-Uni et l’Écosse, en promouvant davantage la connectivité, le tourisme entrant et l’emploi.

Eddie Wilson, PDG de Ryanair a déclaré : "En tant que première compagnie aérienne en Europe, nous sommes ravis d’annoncer un investissement de £5M dans une Académie de Formation à l’aéroport de Prestwick, créant 500 nouveaux postes d’ingénieurs et de mécaniciens à Prestwick. L’amélioration comprend de nouvelles salles de classe, ateliers et installations de formation, y compris un avion de formation sur place, et nous sommes impatients d’investir dans le comté d’Ayrshire en y intégrant des technologies de pointe pour soutenir notre centre de maintenance de grande capacité doté 6 baies."

