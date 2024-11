TARMAC Aerosave signe un contrat avec Eastmerchant

Article publié le 4 novembre 2024 par David Dagouret

Ce contrat porte sur le recyclage de trois Airbus A380.

ARMAC Aerosave et la société allemande EastMerchant, prestataire de services aéronautiques intégrés et partenaire du loueur de gros-porteurs Crianza Aviation Ltd., ont signé un contrat portant sur le recyclage de trois A380. La dépose des pièces, la déconstruction puis le recyclage de ces trois gros porteurs auront lieu dans les prochains mois sur le site de Tarbes.

TARMAC Aerosave a remis en service puis relivré 29 A380 entre 2023 et 2024 mais la demande en pièces détachées va croissante.

Cette demande a également été identifiée par EastMerchant, qui ne se concentre pas seulement sur les débuts de la vie d'un avion, mais développe également des solutions et des stratégies créatives pour la fin de vie avions gros porteurs de ses clients investisseurs et compagnies aériennes.

Trois A380 stockés par TARMAC Aerosave n'étant pas destinés à un retour en service, le propriétaire a décidé de valoriser leurs pièces pour le second marché.

EastMerchant s'est associé au fournisseur anglais de pièces USM (Used Serviceable Materials) Skyline Aero Lt. pour sélectionner les pièces les plus intéressantes à déposer. Les ventes et la distribution seront assurées par Skyline depuis son siège au Royaume-Uni.

Baldur Vander, directeur général d'EastMerchant a déclaré : "Travailler sur ce projet avec TARMAC Aerosave en bénéficiant de leur expérience sur l'A380 nous a permis de saisir l'opportunité d'acheter ces avions. L'engagement de TARMAC Aerosave en faveur d'un recyclage respectueux de l'environnement a également joué un rôle dans notre décision."

Bradley Gregory, président de Skyline a déclaré : "Notre équipe est ravie de travailler avec TARMAC Aerosave sur ces projets ; sa capacité à retirer les pièces rapidement était un facteur clé pour nous permettre de répondre aux demandes actuelles du marché. L'ajout de ce stock nous permet de renforcer notre engagement à long terme envers les opérateurs d'A380 dans le monde entier."

Alexandre Brun, président de TARMAC Aerosave a déclaré : "Nous sommes ravis de continuer à travailler sur un avion aussi emblématique et de contribuer à prolonger la durée de vie de la flotte mondiale tout en recyclant ce qui doit l'être, au mieux de nos connaissances."





