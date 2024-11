Tour du monde en ULM d'Hervé Ribet

Article publié le 9 novembre 2024 par David Dagouret

Le 20 octobre 2024, le traqueur de rêves s'est lancé dans un voyage de quatre mois, semé d'embûches et vous pouvez encore l'aider.

Hervé Ribet s'est lancé le 20 octobre dernier dans un tour du monde en DV-1 Skylark du constructeur tchèque, Dova Aircraft.

Hervé Ribet, 63 ans, pilote expérimenté, est titulaire d'une licence de pilote privé (PPL) et il totalise plus de 1 000 heures de vol et basé à l'aérodrome d'Abbeville (LFOI).

Le 20 octobre dernier, Hervé dit le traqueur de rêves, a pris les airs avec son appareil pour le début de son aventure. Après s'être arrêté à Perpignan puis en Espagne, au Maroc et enfin au Cap-Vert, Hervé a traversé l'océan Atlantique. Il est parti du Cap-Vert le 06 novembre dernier pour un long voyage de plus de 13h00 au-dessus de l'océan.

Son exploit transatlantique ne fut pas de tout repos avec de la pluie, de la fatigue, des problèmes de badin, des problèmes de pompe à carburant ; il arriva tout de tout même à se poser à l'aéroport de Natal avec un un certain soulagement et une grande fierté.

Hervé a repris son voyage le long des côtes brésiliennes en direction du sud et se trouve actuellement à Victoria (VIX). Son chemin est encore long et il est surtout semé d'embûches. En effet, les aléas de la météorologie perturbent énormément le planning d'Hervé. Plus les conditions météos sont mauvaises plus Hervé est cloué au sol et plus les taxes sont importantes.

Aeroweb-fr.net a communiqué avec Hervé ce matin et il nous indiquait qu'effectivement son projet se compliquait au point de vue financier. Pour poursuivre son expédition, Hervé a besoin de vous, vous pouvez soutenir son projet en participant et/ou en partageant sa cagnotte en ligne : https://www.leetchi.com/fr/c/dreamtracker-1173169?utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing

Nous continuerons à vous donner des nouvelles d'Hervé tout au long de son périple.

