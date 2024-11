Transavia ouvre 8 nouvelles lignes estivales au départ de Paris Orly et des régions

Article publié le 1 novembre 2024 par David Dagouret

Transavia France poursuit le déploiement de son offre pour l’été 2025. La filiale low-cost du Groupe Air France-KLM desservira pour la première fois, Chisinau (Moldavie) et Sofia (Bulgarie) au départ de Paris Orly. La compagnie poursuit aussi son développement en région. Sa clientèle disposera ainsi de nouvelles opportunités de voyages au départ de Lyon, Montpellier, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Biarritz, Bastia et Ajaccio.

La liaison Paris Orly – Chisinau (Moldavie) sera opérée à raison de 2 vols par semaine (les lundis et vendredis), le premier vol est prévu le 07/07/2025. De même, Transavia rejoindra pour la première fois Sofia, la capitale bulgare, à raison de deux vols par semaine (les jeudis et dimanches), le premier vol sera opéré le 10/04/2025.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France a déclaré : "Nous sommes ravis d’étendre notre réseau en Europe de l’Est. La Moldavie et la Bulgarie représentent de nouveaux marchés intéressants pour nous, notamment grâce au tourisme affinitaire. Avec plus de 120 destinations au départ d’Orly et de nombreuses ouvertures de lignes en région, nous proposons une fois encore, un programme estival ambitieux avec des prix attractifs pour satisfaire le plus grand nombre."

En parallèle, Transavia poursuit le renforcement de son offre de vols au départ des aéroports régionaux. Dès l’été prochain, Bordeaux sera relié à Faro à raison de deux vols par semaine (les lundis et vendredis) dont le premier vol sera effectué le 07/07/2025.

Une liaison entre Strasbourg et Istanbul sera lancée dès le 08/04/2025 à raison d'1 vol par semaine (les lundis).

La ville de Montpellier sera reliée à Bruxelles à partir du 10/04/2025 et sera opérée à raison de 2 vols par semaine (les jeudis et dimanches).

Une ligne entre Marseille et Athènes sera lancée le 03/04/2025 et sera opérée 2 fois par semaine (les jeudis et dimanches).

Enfin, la filiale low-cost du Groupe Air France-KLM propose 2 nouvelles liaisons domestiques vers la Corse. Une liaison entre Lyon et Ajaccio dont le premier vol sera effectué le 19/04/2025 à raison d'un 1 vol par semaine (les samedis). Une liaison entre Bastia et Biarritz sera opérée à partir du 12/07/2025 1 fois par semaine les samedis.

