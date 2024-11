Turkish Technic chargé des contrôles de réexpédition pour l'Airbus A320neo d'IndiGo

Article publié le 10 novembre 2024 par David Dagouret

Le premier appareil étant arrivé en octobre 2024.

Turkish Technic et IndiGo ont signé un accord portant sur les contrôles de réexpédition de 7 Airbus A320neos.

Dans le cadre de cet accord, Turkish Technic fournira des services de contrôle de réexpédition pour les Airbus A320neo dans les installations de Turkish Technic à l'aéroport Atatürk d'İstanbul ainsi qu'à l'aéroport Sabiha Gökçen, le premier appareil étant arrivé en octobre 2024.

Mikail Akbulut, PDG et membre du conseil d'administration de Turkish Technic, a déclaré : "Nous sommes heureux d'étendre notre partenariat avec IndiGo. Cet accord témoigne de notre expertise technique en matière de services aéronautiques. Forts de nos années d'expérience, nous sommes parfaitement équipés pour assurer la livraison des Airbus A320neo d'IndiGo en temps et en heure, contribuant ainsi à la poursuite de leur succès opérationnel. Nous nous réjouissons de renforcer notre collaboration et d'explorer de nouvelles opportunités avec IndiGo."

Wolfgang Prock-Schauer, directeur des opérations d'IndiGo, a déclaré : "Nous sommes déterminés à garantir les normes les plus élevées en matière de sécurité et d'efficacité dans le cadre de notre partenariat avec Turkish Technic. Cet accord pour les contrôles de réexpédition de nos Airbus A320neo souligne notre confiance dans l'expertise et les capacités de Turkish Technic. Cette collaboration soutiendra un processus continu de réexpédition, garantissant que nos avions sont entretenus selon les normes mondiales les plus strictes."

