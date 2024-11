Volotea augmente la voilure à Strasbourg

Article publié le 4 novembre 2024 par David Dagouret

En 2025, la compagnie proposera 960 000 sièges à Strasbourg et deux nouvelles routes.

Volotea a annoncé qu'elle allait augmenter sa capacité au départ de l'aéroport de Strasbourg. La compagnie proposera depuis sa base de Strasbourg deux nouvelles lignes, celle d'Héraklion en Grèce et celle de Lyon.

Ainsi, à partir du 4 avril 2025, Volotea proposera donc un vol entre Strasbourg et Lyon. Cette nouvelle route sera connectée deux fois par semaine, les lundis et vendredis.

La liaison à destination d'Héraklion en Grèce sera lancée à partir du 7 juillet 2025 et à raison d’un vol par semaine les lundis.

En 2025, Volotea proposera 960 000 sièges au départ de Strasbourg, soit une croissance de 67 % par rapport à 2019. Ces nouvelles lignes viennent accroitre l’offre de Volotea qui connecte Strasbourg à 28 destinations dans 9 pays (Allemagne, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Maroc, Portugal et Royaume-Uni) et la place comme la principale compagnie à l’Aéroport de Strasbourg.

Gilles Gosselin, Responsable France de Volotea a déclaré : "Strasbourg est une base très importante pour Volotea. Cette année 2024, a été marquée par de très bons résultats, avec une progression de notre présence dans la région. Nous sommes fiers d’annoncer aujourd’hui ces deux nouvelles routes, vers Héraklion et Lyon, qui seront proposées à partir du printemps prochain. En 2025, nous atteindrons une offre record de 960 000 sièges à Strasbourg, renforçant ainsi la connectivité et démontrant notre engagement à offrir aux voyageurs du Grand-Est de multiples possibilités de déplacements à des prix compétitifs. Nous remercions également l’ensemble des parties prenantes et particulièrement l’Aéroport de Strasbourg, qui nous fait confiance depuis maintenant plus de 12 ans d’opérations."

Renaud Paubelle, Président de l'Aéroport de Strasbourg a déclaré : "Nous sommes heureux de constater que la compagnie Volotea se sent bien à l’Aéroport de Strasbourg. Cette relation de confiance que nous avons instaurée depuis 12 ans ne se dément pas et se renforce à chaque ouverture de lignes. Les ambitions de Volotea pour le territoire alsacien avec le lancement de deux routes, Lyon, à partir d’avril 2025 et Héraklion à partir de juillet 2025 en témoignent. Nous sommes heureux de consolider notre offre vers Lyon, qui était particulièrement attendue, tandis qu’Héraklion était dans le top 3 des destinations plébiscitées dans nos enquêtes passagers et agences de voyages."





