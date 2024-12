Air France : nouveaux menus pour La Première

Article publié le 22 décembre 2024 par David Dagouret

Air France collabore avec Emmanuel Renault et Claire Heitzler.

Air France renouvelle les menus proposés à bord de ses suites La Première au départ de Paris.

Air France collabore à nouveau avec Emmanuel Renaut, chef trois étoiles et Meilleur Ouvrier de France. Ce dernier signe pour la première fois l’ensemble des entrées ainsi que tous les plats proposés sur cette nouvelle carte.

Soufflé au Beaufort AOP, crème de champignons à la truffe ou foie gras marié avec finesse aux salsifis, accompagné de chutney de myrtilles et d’oignon, le chef signe cinq entrées. Huit plats ont également été créés dans cette carte de saison renouvelée au fil des prochains mois, valorisant la cuisine française, et particulièrement la Savoie. Polenta, champignons des bois, épinards et fromage de montagne - des produits simples et identitaires de l’arc alpin - ou fine farce de Saint-Jacques.

Emmanuel Renaut s’associe à Claire Heitzler, nommée cheffe pâtissière de l’année 2013 par le guide Gault & Millau, pour signer ensemble une nouvelle carte.

Sept desserts signés sont ainsi à découvrir progressivement à la carte La Première. La cheffe a notamment réalisé un Nuage aux trois chocolats, une pâtisserie composée d’un sablé croustillant au chocolat et d’un crémeux chocolat noir, ou encore un Castanéa, entremets aux marrons d'Ardèche et clémentines de Corse.

Cet hiver, la cabine La Première s’envole au départ de Paris-Charles de Gaulle vers Abidjan (Côte d’Ivoire), Dubaï (Emirats Arabes Unis), Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, Washington-DC (Etats-Unis), Sao Paulo (Brésil), Singapour et Tokyo-Haneda (Japon).

Emmanuel Renaut, Chef trois étoiles et Meilleur Ouvrier de France, a déclaré : "La nature est une source d’inspiration aussi infinie que fragile. Ma cuisine raconte une histoire, celle de la simplicité, de la gourmandise et du réconfort. C’est ce que j’ai voulu transmettre aux clients La Première d’Air France."

Claire Heitzler, cheffe pâtissière de l’année 2013 Gault & Millau a déclaré : "Pour Air France, j’ai créé des pâtisseries qui conjuguent gourmandises, saveurs et produits de nos régions françaises. C’est une invitation au voyage, un moment de douceur pour les passagers."

