Air France s’engage en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap

Article publié le 8 décembre 2024 par David Dagouret

La compagnie nationale française soutient les entreprises du Secteur du Travail Protégé et Adapté (STPA).

Air France réaffirme son engagement en faveur du STPA (Secteur du Travail Protégé et Adapté), qui permet à des personnes en situation de handicap d’exercer une activité professionnelle. En 2023, les achats de produits et services effectués par la compagnie auprès du STPA ont atteint 22,7 millions d’euros, positionnant Air France parmi les plus importants contributeurs nationaux à ce secteur indispensable à l’intégration par l’emploi.

Engagée dans ce domaine depuis de nombreuses années, Air France travaille avec de nombreux ESAT (Etablissements ou Services d’Aide pour le Travail) et EA (Entreprises Adaptées), répartis sur le territoire français. Près de 70 partenariats ont ainsi été signés avec des institutions comme ANRH (Paris), l’APF Amiens (Somme) ou l’ESAT la Roumanière (Vaucluse). Au total, ces partenariats représentent 800 emplois indirects soutenus par la compagnie, s’inscrivant ainsi dans les 550 000 emplois directs et indirects crées par le Groupe Air France-KLM en France.

Ces ESAT et EA fournissent à Air France un large éventail de prestations, dont notamment :

Le nettoyage et le reconditionnement de l’ensemble des couvertures mises à la disposition des clients à bord des vols long-courriers (16,5 millions de couvertures traitées en 2023 par l’ANRH à Tremblay-en-France, en Seine-Saint-Denis),

Le nettoyage et le reconditionnement des casques audio utilisés en classe économique des avions long-courriers (1,9 million de casques en 2023 par l’APF à Amiens, dans la Somme),

La production et le conditionnement de confitures et de miel (1,4 million de pots proposés chaque année aux clients voyageant en cabines La Première et Business fournis par l'ESAT La Roumanière à Avignon, dans le Vaucluse),

Les opérations de blanchisserie des vêtements de travail des 7500 mécaniciens avion de la compagnie (65 000 uniformes nettoyés par an par AIA à Pierrefitte-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis),

La production d'exosquelettes actuellement en test par les mécaniciens avion pour certaines opérations de maintenance moteur ou en cabine, réalisée par Ergosanté dont le Siège est basé à Anduze, dans le Gard),

L’assistance logistique et industrielle sur les sites de maintenance avion et moteur à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly,

L’entretien des espaces verts sur les différents sites de la compagnie.

Amaël Berthonneau, Directeur des Achats Air France a déclaré : "Notre soutien au STPA est historique et fait partie intégrante de notre ADN. Nous sommes particulièrement attachés à l’intégration de tous par l’emploi et au soutien de l’activité économique dans les régions françaises. Ce que nous apprécions dans nos collaborations avec les ESAT et EA, c'est leur capacité d'écoute, leur réactivité, leur agilité et aussi et surtout l'engagement et le professionnalisme de leurs collaborateurs."





