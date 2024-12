Air India annonce une commande de 100 appareils Airbus et un contrat de services

Article publié le 19 décembre 2024 par David Dagouret

Le carnet de commandes total d'Air India pour les appareils Airbus s'élève désormais à 344, six A350-900 ayant déjà été livrés.

Air India, propriété du groupe Tata, a officiellement révélé les commandes qu'elle avait passées précédemment pour 10 gros-porteurs A350 et 90 monocouloirs de la famille A320. En outre, elle a sélectionné le composant de services à l'heure de vol (FHS-C) d'Airbus pour sa flotte croissante d'A350.

Cette dernière commande, qui figure déjà dans le carnet de commandes 2024 d'Airbus, vient s'ajouter aux 40 A350 et 210 appareils de la famille A320 commandés par Air India en 2023. Le carnet de commandes total d'Air India pour les appareils Airbus s'élève désormais à 344, six A350-900 ayant déjà été livrés.

L'ensemble des services FHS-C contribuera à optimiser les performances et la fiabilité de la flotte croissante d'A350 d'Air India. Ce contrat confirme la position d'Airbus en tant que premier prestataire mondial de services de maintenance « power-by-the-hour » pour l'A350.

Les commandes d'appareils et de services s'inscrivent dans le cadre du programme de modernisation de la flotte d'Air India.

Air India a commencé à exploiter l'A350 en janvier 2024. Il s'agit de l'entrée en service de ce gros-porteur d'Airbus sur le marché indien.

Natarajan Chandrasekaran, président de Tata Sons et d'Air India, a déclaré : "Avec une croissance du nombre de passagers en Inde supérieure à celle du reste du monde, des infrastructures en nette amélioration et une population jeune et ambitieuse qui s'internationalise de plus en plus, il est évident qu'Air India doit étendre sa future flotte au-delà des commandes fermes de 470 appareils passées l'année dernière. Ces 100 appareils Airbus supplémentaires aideront Air India à se positionner sur la voie d'une plus grande croissance et contribueront à notre mission qui consiste à faire d'Air India une compagnie aérienne de classe mondiale qui relie l'Inde à tous les coins du monde."

Guillaume Faury, CEO d'Airbus a déclaré : "Ayant personnellement assisté à la formidable croissance du secteur aéronautique indien au cours des derniers mois, je suis heureux de voir Air India renouveler sa confiance en Airbus avec cette commande supplémentaire portant à la fois sur notre famille A320 et sur l'A350. Grâce à ce partenariat continu, nous nous engageons à soutenir la réussite du plan de transformation « Vihaan.AI » d'Air India, sous la vision et la direction de Tata."





