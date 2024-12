Air Tahiti Nui, partenaire du film Vaiana 2 de Walt Disney

Article publié le 5 décembre 2024 par David Dagouret

L’actrice et ambassadrice d’Air Tahiti Nui, Mareva Galanter, prête à nouveau sa voix à Sina, la mère de Vaiana.

Air Tahiti Nui a annoncé son partenariat avec The Walt Disney Company France à l’occasion de la sortie au cinéma du nouveau film d’animation des studios Walt Disney VAIANA 2. Pour cette nouvelle aventure, les créateurs se sont à nouveau inspirés des traditions et des paysages des îles du Pacifique.

L’actrice et ambassadrice d’Air Tahiti Nui, Mareva Galanter, prête à nouveau sa voix à Sina, la mère de Vaiana. Sina, comme toujours, soutient Vaiana. Elle a maintenant une autre fille pleine d'entrain, Simea, qui a déjà son petit caractère et qu'elle élève pour en faire une femme aussi forte qu’elle.

Dans VAIANA 2, l'héroïne intrépide revient accompagnée d’un improbable équipage de marins, pour vivre des péripéties comme jamais vécues auparavant.

Air Tahiti Nui célèbre le lancement de VAIANA 2 en offrant des billets d’avion Paris-Tahiti à gagner dans le cadre d’un jeu concours avec Disney sur les réseaux sociaux, permettant aux fans de tenter leur chance pour vivre une expérience unique et plonger dans l'univers de VAIANA 2. Ce partenariat entre Air Tahiti Nui et The Walt Disney Company France s'accompagne et de différents dispositifs de communication digitale.

Le magazine de bord de la compagnie, Reva Tahiti Magazine, consacre également une couverture spéciale au film, célébrant ainsi cet hommage cinématographique aux peuples polynésiens.

