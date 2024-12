Airbus livre le premier A400M au Kazakhstan

Article publié le 22 décembre 2024 par David Dagouret

Airbus Defence and Space a livré le premier Airbus A400M à la République du Kazakhstan

Le premier des deux Airbus A400M commandés par le Kazakhstan a été remis au client lors d'une cérémonie à Almaty, dans le sud du Kazakhstan, après un vol de convoyage depuis la chaîne d'assemblage final de l'A400M d'Airbus à Séville, dans le sud de l'Espagne, quelques jours plus tôt.

Avec la livraison de cet appareil, dont le numéro de production est MSN139, Airbus fournira également une gamme complète de services de maintenance et de formation.

À ce jour, plus de 130 A400M ont été livrés à neuf pays et ont accumulé 200 000 heures de vol, participant à des missions telles que l'évacuation de personnel civil et militaire en Afghanistan, au Soudan et au Niger.

Jean-Brice Dumont, responsable de la puissance aérienne chez Airbus Defence and Space a déclaré : "Ayant fait ses preuves depuis plus de dix ans dans le cadre d'opérations militaires et humanitaires à travers le monde, l'A400M change la donne pour les forces de défense aérienne kazakhes en offrant des capacités tactiques et stratégiques inégalées au sein d'une seule et même plateforme. Un deuxième A400M, actuellement en cours de production, renforcera encore ces capacités lors de sa livraison en 2026."

