Airbus livre le premier des 82 hélicoptères H145M aux forces armées allemandes

Moins d'un an après la signature du contrat, Airbus Helicopters a livré sur son site de Donauwörth le premier des 82 H145M commandés par l'Allemagne. La Bundeswehr (forces armées allemandes) a baptisé ses nouveaux H145M « Leichter Kampfhubschrauber » (hélicoptère de combat léger), ou LKH en abrégé. Les missions de l'hélicoptère comprennent l'entraînement, la reconnaissance, les opérations des forces spéciales et l'attaque légère.

Ce premier hélicoptère est dédié aux opérations de formation et sera utilisé sur la base de Bückeburg de l'armée allemande. La première livraison d'un H145M LKH dans le rôle d'attaque légère au client allemand est prévue pour 2025, conformément au contrat. La formation des pilotes de la Bundeswehr a commencé dès le mois d'août de cette année.

En décembre 2023, la Bundeswehr et Airbus Helicopters ont signé un contrat portant sur l'achat d'un maximum de 82 hélicoptères multirôles H145M (62 commandes fermes plus 20 options), la plus importante commande jamais passée pour le H145M et, par conséquent, la plus importante pour le système de gestion d'arme HForce. Le contrat prévoit également sept années de soutien et de services, ce qui garantit une mise en service et un soutien optimaux. L'armée allemande recevra 57 hélicoptères, tandis que les forces spéciales de la Luftwaffe en recevront cinq.

Stefan Thomé, directeur général d'Airbus Helicopters en Allemagne a déclaré : "Nous restons un partenaire fiable de la Bundeswehr allemande. La livraison du premier H145M LKH moins d'un an après la signature du contrat démontre notre engagement. Le H145M LKH sera un véritable atout multi-missions pour les forces armées allemandes, soutenant leurs missions cruciales."

