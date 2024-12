Bartolini Air commande huit nouveaux avions Tecnam

Article publié le 22 décembre 2024 par David Dagouret

L'école polonaise a acheté six bimoteurs Tecnam P2008JC et de deux bimoteurs P2006T NG supplémentaires.

Tecnam et Bartolini Air ont annoncé l'achat de six bimoteurs Tecnam P2008JC et de deux bimoteurs P2006T NG supplémentaires dans le cadre du programme d'expansion de la flotte de Bartolini Air. Les avions seront utilisés pour la formation des pilotes privés (PPL), la formation avancée des pilotes commerciaux (CPL(A), IR(A) et MEP(L)), ainsi que pour la formation ab-initio des pilotes commerciaux.

L'école polonaise exploite vingt-deux avions et avec les huit nouveaux avions acquis, elle disposera d'un total de trente avions, dont vingt-six sont des Tecnam.

Bartolini Air accueille plus de deux cents cadets chaque année et est l'un des six partenaires officiels de Ryanair au sein de la Ryanair Future Flyer Academy.

L'avion est également équipé d'un pilote automatique à deux axes.

Bartlomiej Walas, PDG de Bartolini Air a déclaré : "Nous sommes très fiers de notre collaboration de longue date avec Tecnam, qui a toujours soutenu notre développement et contribué de manière significative à la qualité des cadets qui quittent Bartolini Air pour voler de leurs propres ailes avec les compagnies aériennes les plus prestigieuses. Il n'est pas inutile de rappeler que beaucoup des pilotes actuels, qui accompagnent nombre d'entre nous lors de voyages d'affaires ou de vacances, ont fait leurs premiers pas aux commandes d'avions Tecnam au sein de notre compagnie. Ces achats supplémentaires ne feront qu'augmenter le nombre de pilotes bien formés qui seront demain aux commandes de Boeing 737 ou d'Airbus A320."

Walter Da Costa, CSO Tecnam, a déclaré : "La clé du succès pour une école de pilotage est d'offrir aux élèves des avions modernes avec de faibles coûts d'exploitation et de fonctionnement, un design innovant et un style italien. Bartolini Air a prouvé qu'il était possible d'innover en matière de formation au pilotage et d'établir de nouvelles normes."





