Cambodia Angkor Air commande des ATR 72-600

22 décembre 2024

Les trois appareils sont loués auprès du loueur chinois HNCAL.

Cambodia Angkor Air a annoncé la commande de trois ATR 72-600. Ces appareils, achetés par le loueur chinois HNCAL (HNCA Aviation Financial Leasing Co., Ltd.), filiale de HNCA (Henan Civil Aviation Development & Investment Group Co., Ltd), sont loués à Cambodia Angkor Air, et permettront à la compagnie de renforcer les liaisons intérieures et régionales au Cambodge. Les livraisons sont prévues pour 2025.

Précisons que Cambodia Angkor Air, compagnie nationale du Cambodge, prendra le nom d'Air Cambodia à partir du 1er janvier 2025

Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d'ATR, a déclaré : "Notre partenariat avec Cambodia Angkor Air et HNCA témoigne de l'engagement d'ATR à fournir des avions modernes, efficaces et à faibles émissions qui sont parfaitement adaptés aux besoins uniques des marchés régionaux. L'ATR 72-600 permettra à Cambodia Angkor Air d'améliorer ses services intérieurs et de renforcer les liaisons à travers l'Asie du Sud-Est, assurant ainsi une connectivité essentielle aux communautés et aux entreprises."

M. Zhan David, Vice-président et Directeur général de Cambodia Angkor Air (K6), a déclaré : "Ce jour marque une étape importante pour Cambodia Angkor Air, car nous élargissons notre flotte avec l'ajout de trois ATR 72-600. Ce partenariat avec ATR et HNCA souligne notre engagement à fournir à nos passagers des services de transport aérien fiables et modernes. Nous nous réjouissons des possibilités offertes par cette nouvelle flotte, qui nous permettra d'améliorer notre connectivité nationale et internationale tout en soutenant la croissance de l'industrie aéronautique cambodgienne."





