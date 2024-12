Center Air Pilot Academy commande deux appareils Tecnam

Article publié le 1 décembre 2024 par David Dagouret

L'accord porte sur l'acquisition de deux Tecnam P2006T NG.

Tecnam et Center Air Pilot Academy ont annoncé, lors du symposium européen sur la formation des compagnies aériennes (EATS), l'achat de deux bimoteurs Tecnam P2006T NG supplémentaires dans le cadre de son programme d'expansion de la flotte. Les avions seront utilisés pour la formation PPL - Private Pilot Licence - jusqu'à MCC/JOC - Multi Crew Cooperation Course/Jet Orientation Course, modules pour les cours ATPL.

L'académie danoise exploite, actuellement, 7 avions Tecnam, cinq (5) P-Mentor et deux (2) P2006T MkII.

Center Air Pilot Academy a été le client de lancement du P-Mentor.

Simon Frost, propriétaire de Center Air Pilot Academy Co. propriétaire de Center Air Pilot Academy et CTKI a déclaré : "L'introduction de ces deux nouveaux avions Tecnam P2006T Next Generation nous permettra d'offrir à nos élèves ATP Integrated les normes de formation les plus élevées. Le P2006T NG et le P-Mentor, les avions de formation les plus innovants du marché, avec leur faible consommation de carburant, nous aideront à réduire considérablement nos émissions totales de dioxyde de carbone par rapport à notre flotte actuelle et à des avions comparables. Avec ce renouvellement de la flotte, notre formation au pilotage continue d'évoluer et crée le meilleur environnement possible pour que nos élèves commencent une formation de niveau international et deviennent des pilotes de ligne."

Walter Da Costa, directeur général des ventes de Tecnam a déclaré : "Depuis le lancement du P-Mentor, nous étions convaincus que notre partenariat avec la famille Frost et l'équipe de la Center Air Pilot Academy serait couronné de succès. Notre objectif est d'élever la formation au pilotage à un nouveau niveau d'excellence. Notre solution de flotte est une offre leader sur le marché qui offre fiabilité, contrôle des coûts, formation intelligente et faibles émissions. En partenariat avec Center Air Pilot Academy, nous sommes fiers d'être à la pointe de l'innovation en matière de formation au pilotage."





