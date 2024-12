E-Props recherche un concepteur hélices aéronautiques (H/F)

Article publié le 13 décembre 2024 par David Dagouret

Le concepteur des hélices E-Props, Jérémie Buiatti, directeur technique de la société, recherche un ingénieur aéronautique (H/F) pour développer de nouvelles hélices.

Rattaché directement au directeur technique, les missions principales de ce poste consisteront à :

✗ Accompagner les clients dans la définition de leurs cahiers des charges

✗ Réaliser la conception de nouvelles hélices à l’aide du logiciel dédié LUKY : code C++, interface graphique, modélisation aérodynamique et mécanique (via Chrono Project), simulation dynamique du comportement moteur / hélice / avion. Auto-optimisation par algorithme génétique. Génération automatique des fichiers de production (géométries des moules, programmes d’usinage, plans de stratification).

✗ Participer à l’amélioration des méthodes de conception d'hélices.

✗ Préparer et participer aux revues de conception internes ou externes, suivre et valider les prototypes, suivre les campagnes d’essais sol et vol.

✗ Communiquer les informations nécessaires aux départements certification, méthodes, et aux différents ateliers pour l’industrialisation.

Profil recherché :

- Formation Bac+5 (équivalent autodidacte)

- Compétences en CFD, (OpenFoam ou autre)

- Sens physique, aérodynamique, mécanique du vol, mécanique

- Connaissances en programmation

- Niveau d'anglais technique correct

- Esprit d’équipe et bonnes capacités de communication pour travailler au sein d’un bureau d’études de 18 ingénieurs et techniciens

Une première expérience dans le domaine aéronautique et/ou la pratique d’une activité aéronautique (pilotage, aéromodélisme, …) sont appréciées.

Lieu : Aérodrome de Sisteron, Alpes de Haute Provence

Type de poste : CDI

Rémunération : de 45000 à 55000 € par an

Pour toutes les offres, contactez-nous ici: [email protected]