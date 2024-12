easyJet annonce une nouvelle ligne entre Rennes et Manchester

Article publié le 4 décembre 2024 par David Dagouret

easyJet a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison entre Rennes et Manchester. La liaison vers Manchester sera desservie à raison de deux vols par semaine depuis Rennes, les mercredis et dimanches, à partir du 25 juin 2025.

Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "Nous sommes heureux d’annoncer le lancement d’une nouvelle liaison entre Rennes et le Royaume-Uni, deux ans après avoir ouvert la ligne Rennes-Londres-Gatwick. easyJet est le premier transporteur entre le Royaume-Uni et la France, et l’ouverture de cette nouvelle liaison vers Manchester va dans le sens d’une connexion accrue entre le Grand Ouest et nos voisins d’Outre-Manche."

Yannick Bouiller, Directeur de l’aéroport Rennes Bretagne a déclaré : "L’ouverture de cette ligne Rennes-Manchester marque une étape significative dans notre ambition de développer la connectivité internationale de la Bretagne. Ce nouveau lien direct avec le Royaume-Uni répond à la fois aux besoins des voyageurs loisirs et affaires et reflète notre volonté, en tant que membre du réseau VINCI Airports, de contribuer activement au rayonnement et à la croissance économique de notre territoire."





