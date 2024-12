Icelandair lance une liaison vers Istanbul

Article publié le 2 décembre 2024 par David Dagouret

Les vols vers Istanbul seront opérés quatre fois par semaine à partir du 5 septembre 2025.

Icelandair a annoncé que la ville historique d'Istanbul en Turquie sera la nouvelle destination de son réseau. Les vols vers Istanbul (IST) seront opérés quatre fois par semaine à partir du 5 septembre 2025, avec une durée de vol d'environ 5h30.



Icelandair et Turkish Airlines vont également étendre leur partenariat de partage de codes, annoncé pour la première fois à l'été 2023.



Bogi Nils Bogason, président-directeur général d'Icelandair a déclaré : "Je me réjouis d'ajouter la grande destination qu’est Istanbul à notre vaste réseau de routes et d'étendre encore le partenariat avec Turkish Airlines, en ouvrant des connexions pratiques entre l'Islande et l'Est. Ces dernières années, nous avons constaté un intérêt croissant pour les voyages entre l'Asie et l'Islande et, grâce à ces nouvelles liaisons, nous renforçons encore notre réseau de vente et de distribution. Nous sommes ravis de continuer à développer notre réseau de routes et de nous connecter à des marchés passionnants pour nos clients et pour le tourisme en Islande."





