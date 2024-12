Icelandair reçoit son premier Airbus A321LR

Article publié le 9 décembre 2024 par David Dagouret

La compagnie islandaise est le deuxième opérateur à recevoir l'A321LR, après Iberia.

Icelandair a annoncé avoir pris livraison de son premier Airbus A321LR. Cet appareil, immatriculé TF-IAA, est le premier des trois appareils dont la livraison est prévue avant l'été 2025. Loué à SMBC Aviation Capital Limited, la livraison fait partie du programme de renouvellement de la flotte de la compagnie.



L'A321LR remplacera le Boeing 757 d'Icelandair devenu viellissant et plus gourmand en carburant. L'Airbus A321LR d'Icelandair pourra accueillir 187 passagers, 22 en Saga Premium et 165 en classe économique. Il est propulsé par deux moteurs Pratt & Whitney GTF.



Bogi Nils Bogason, président-directeur général d'Icelandair a déclaré : "La livraison du premier Airbus marque une étape importante dans les 87 ans d'histoire d'Icelandair, et nous sommes impatients d'accueillir nos passagers à bord dans le courant du mois. Cet avion ouvrira de nouvelles perspectives à notre grande compagnie et à l'Islande en tant que destination et plaque tournante entre les continents. L'efficacité de l'A321 renforcera notre modèle d'entreprise, augmentera notre flexibilité et soutiendra nos efforts en matière de développement durable."



Benoît de Saint-Exupéry, directeur commercial d'Airbus a déclaré : "Nous sommes fiers de voir les couleurs d'Icelandair sur un avion Airbus. L'A321LR offre une réduction de 30 % de la consommation de carburant et des émissions de CO2 par voyage par rapport aux avions concurrents de la génération précédente, ainsi que des niveaux de bruit nettement inférieurs. Cette livraison importante témoigne donc de notre engagement commun en faveur de l'innovation et de l'excellence dans le domaine de l'aviation. Nous apprécions la confiance qu'Icelandair accorde à Airbus et nous nous réjouissons de soutenir leur réussite, car ils contribuent à la croissance économique de l'Islande."





Sur le même sujet