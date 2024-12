La Roumanie choisit le F-35 Lightning II

Article publié le 4 décembre 2024 par David Dagouret

La Roumanie a signé une lettre d'intention pour l'achat de 32 exemplaires de l'avion militaire de Lockheed Martin.

Le gouvernement roumain a confirmé son intention d'acquérir 32 avions F-35 Lightning II de Lockheed Martin en signant une lettre d'offre et d'acceptation (LOA) dans le cadre d'une vente militaire à l'étranger du gouvernement américain.

Les F-35 de l'armée de l'air roumaine s'intégreront aux flottes de F-16 existantes. L'année dernière, Lockheed Martin et les gouvernements roumain et néerlandais ont créé le Centre européen de formation aux F-16 (EFTC) en Roumanie.

Bridget Lauderdale, vice-présidente et directrice générale du programme F-35 Lightning II de Lockheed Martin a déclaré : "Depuis près de 30 ans, la Roumanie et Lockheed Martin sont des partenaires en matière de défense et de sécurité. L'acquisition du F-35 renforce encore la sécurité nationale et la capacité de dissuasion de la Roumanie."

Mara Motherway, vice-présidente de la stratégie et du développement commercial de Lockheed Martin a déclaré : "La présence croissante du F-35 dans toute l'Europe démontre la dissuasion fondée sur l'alliance et jette les bases de la capacité de puissance aérienne de la prochaine génération de l'OTAN et des pays alliés."

Le lieutenant-général Mike Schmidt, directeur et chef de programme du F-35 Joint Program Office a déclaré : "Nous sommes heureux d'accueillir la Roumanie au sein de l'entreprise F-35. L'intégration du F-35 Lightning II dans l'armée de l'air roumaine renforcera considérablement les capacités de dissuasion de l'OTAN en offrant des avantages stratégiques, opérationnels et tactiques inégalés. Le Bureau du programme interarmées F-35 est déterminé à maintenir une relation solide avec la Roumanie, à assurer une transition réussie et à fournir un soutien complet à ses pilotes et à ses responsables de la maintenance, alors que nous progressons ensemble dans ce grand effort."





