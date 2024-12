Qantas lance une liaison entre Brisbane et Palau

Article publié le 1 décembre 2024 par David Dagouret

Qantas a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison entre Brisbane et Palau, nation insulaire du pacifique. Il s'agit de la cinquième liaison internationale lancée par la compagnie nationale australienne au cours des 12 derniers mois, après l'ouverture récente de services au départ de Brisbane à destination de Vanuatu et de Manille.

Le vol inaugural, QF165 sera lancé à partir du 07 décembre 2024 à raison d'un vol par semaine et opéré en Boeing 737. La durée moyenne du vol est de 6 heures. Le service Palau-Brisbane sera exploité sous le numéro QF166.

Le service, connu sous le nom de "Palau Paradise Express", sera exploité dans le cadre d'un contrat attribué à Qantas par le gouvernement fédéral et contribuera à maintenir des liens commerciaux, touristiques et interpersonnels solides entre l'Australie et les Palaos.

Kadoi Ruluked, directeur de l'Autorité des visiteurs de Palau, a déclaré : "Nous sommes ravis d'accueillir le nouveau service direct de Qantas entre Brisbane et Palau, qui renforce encore les relations étroites entre nos deux nations.

Cette liaison permettra aux Australiens d'explorer encore plus facilement les eaux pures de Palau, ses sites de plongée mondialement connus, ses jungles tropicales luxuriantes, son histoire guerrière et ses cultures authentiques. Le 'Palau Paradise Express' va non seulement stimuler le tourisme mais aussi renforcer le commerce, les échanges culturels et les liens économiques entre les Palaos et l'Australie.

Nous sommes impatients de partager la beauté naturelle de notre île avec les clients de Qantas et d'accueillir davantage de touristes et de voyageurs d'affaires pour leur faire découvrir ce que les Palaos ont de mieux à offrir."

Cam Wallace, PDG de Qantas International a déclaré : "Lorsque nous avons annoncé la création du "Palau Paradise Express" en octobre, nous avons immédiatement constaté une augmentation du trafic sur les sites Web pour les recherches sur la destination, ce qui montre l'énorme intérêt des voyageurs pour de nouvelles destinations encore inconnues.

Nous savons que les Australiens sont toujours à la recherche de lieux de vacances uniques et nous sommes ravis d'offrir aux clients de Qantas la possibilité d'explorer les Palaos grâce à nos nouveaux vols."





