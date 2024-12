TAP Air Portugal : résultats troisième trimestre 2024

Article publié le 2 décembre 2024 par David Dagouret

TAP Air Portugal a réalisé un bénéfice net de 117,8 millions d'euros, soit une baisse de 62,8 millions d'euros par rapport au 3ème trimestre 2023.

TAP Air Portugal a annoncé ses résultats du troisième trimestre et ses résultats cumulés au 30 septembre.



Au 3ème trimestre 2024 (3T24), TAP Air Portugal a réalisé un bénéfice net de 117,8 millions d'euros, soit une baisse de 62,8 millions d'euros par rapport au 3ème trimestre 2023 (3T23), en raison de l'impact des pertes de change. Cependant, par rapport au 3T19 (avant la pandémie), le résultat s'est amélioré de 116,6 millions d'euros.



Au 3èmetrimestre 2024, par rapport au 3ème trimestre 2023, le nombre de passagers transportés a augmenté de 1,3 %, tandis que le nombre de vols opérés a diminué de 1,9 %. Par rapport au niveau d'avant-crise en 2019 (3T19), le nombre de passagers a atteint 91% et le nombre de vols opérés a atteint 84%.



La capacité (mesurée en ASK) a augmenté de 1,2 % par rapport au 3T23, représentant 97 % des niveaux d'avant-crise au 3T19. Le coefficient d'occupation a atteint 86,2 %, soit une amélioration de 1,4 point par rapport à l'année précédente et de 3,3 points par rapport au niveau d'avant-crise.



Les revenus d'exploitation se sont élevés à 1 284,1 millions d'euros, en hausse de 2 % par rapport au 3T23, dépassant et représentant 123 % des revenus d'exploitation du 3T19. Les recettes de billetterie ont augmenté de 6,2 millions d'euros (+0,5 %) par rapport au 3T23, totalisant 1 187,5 millions d'euros et générant un PRASK de 8,07 cents, soit une baisse de 0,7 % (-0,05 cent) par rapport au 3T23 et une hausse de 32,4 % (+1,98 cent) par rapport au 3T19.



Les revenus de maintenance ont augmenté de 15,8 millions d'euros (+48,0 %) par rapport au 3T23, totalisant 48,7 millions d'euros, principalement en raison de l'augmentation de l'activité de l'atelier de maintenance moteur. Les revenus du fret et du courrier ont augmenté de 3,3 millions d'euros à 41,3 millions d'euros, enregistrant une hausse de 8,6 % par rapport au 3T23, en raison d'une augmentation du facteur de charge, compensant la baisse des rendements de cargaison observée sur le marché.



Les coûts opérationnels récurrents s'élèvent à 1 045,5 millions d'euros, soit une augmentation de 6,4 % ou 63,3 millions d'euros par rapport au 3T23. Cette variation est principalement due à l'augmentation des frais de personnel (+44,9 millions d’euros ou 26,3 %) en raison des nouveaux accords de travail, qui sont entrés en vigueur seulement au 4ème trimestre 2023, à l'exception de l'accord avec les Pilotes qui est entré en vigueur au 3T23, et à l'augmentation des amortissements (+19,0 millions d'euros ou 16,6 %).



Ces augmentations ont été partiellement compensées par la baisse des coûts d'exploitation du trafic (19,7 millions d'euros, soit 7,4 %) en raison de la réduction des contrats ACMI et de la diminution des coûts liés aux irrégularités. Le total des coûts d'exploitation récurrents de la CASK a augmenté de 5,2 % (+ 0,35 centime d'euro), atteignant 7,11 centimes d'euros, par rapport au 3ème trimestre 2013. En excluant les coûts du carburant, les coûts d'exploitation récurrents de la CASK ont atteint 5,13 cents d'euros, soit une augmentation de 7 % (+ 0,33 cents d'euros) par rapport au 3T23.



L'EBITDA récurrent s'élève à 372 millions d’euros au 3T24, soit une marge de 29 %, en baisse de 18,7 millions d’euros (-4,8 %) par rapport au 3T23. L'EBIT récurrent a diminué de 37,7 millions d'euros (-13,6 %) par rapport au 3T23, pour atteindre 238,6 millions d'euros, soit une marge de 18,6 %.



Compte tenu des éléments non récurrents, l'EBIT s'élève à 227,2 millions d’euros. Par rapport au niveau d'avant-crise, l'EBIT et l'EBIT récurrent ont augmenté de 108,7 millions d'euros et de 98,6 millions d'euros, respectivement.



Au 30 septembre 2024, le bilan affichait une solide position de trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 943,1 millions d'euros, soit une augmentation de 153,7 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2023. Le ratio dette financière nette/EBITDA s'est amélioré à 2,3x par rapport à la fin de l'année 2023 (2,6x).



D'un point de vue opérationnel, une nouvelle liaison entre Lisbonne et Florianopolis a été ouverte. La flotte opérationnelle comptait 99 appareils au 30 septembre 2024, avec l'ajout d'un A320 NEO et le départ d'un A319 CEO au cours du trimestre, 69 % de la flotte opérationnelle moyen et long-courrier étant composée d'appareils de la famille NEO (contre 68 % au 30 septembre 2023 et 33 % au 30 septembre 2019).



Luís Rodrigues, Directeur Général de TAP Air Portugal, a déclare : "Nous sommes satisfaits de notre performance au 3ème trimestre 2024, malgré les deux grands défis rencontrés : la situation difficile de la gestion du trafic aérien en Europe, et les dévaluations monétaires importantes. L'amélioration de la ponctualité et du NPS (indice de satisfaction des clients) ainsi que la stabilisation de la régularité confirment une opération plus robuste avec un meilleur service pour nos clients, ce qui se traduit par une augmentation des revenus et une consolidation des résultats d'exploitation.



Malgré le contexte actuel difficile du secteur, nous restons concentrés sur la transformation de TAP Air Portugal, avec le soutien de notre personnel et de nos parties prenantes, en une compagnie aérienne durablement rentable et l'une des entreprises les plus attrayantes de l'industrie."





