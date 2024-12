Vietnam Airlines livre du matériel médical entre la France et le Vietnam

Article publié le 22 décembre 2024 par David Dagouret

La compagnie vietnamienne a transporté 150 kg de matériel médical entre la France et le Vietnam avec Aviation Sans Frontières.

Vietnam Airlines poursuit son engagement humanitaire en partenariat avec Aviation Sans Frontières, en livrant près de 150 kg de matériel médical et paramédical à l’Hôpital National du Cancer de Hanoï. Cet envoi, destiné notamment au service d’oncologie pédiatrique, réalisé dans le cadre d’un voyage de groupe d’influence début décembre, permet à la compagnie d’atteindre plus de 50% de son objectif annuel de transporter une tonne de matériel médical pour soutenir les populations vulnérables du Vietnam.

Depuis le début de leur collaboration, Vietnam Airlines s’est engagée à acheminer chaque année une tonne de matériel en soutien aux initiatives d'Aviation Sans Frontières.

Nguyễn Tiến Hoàng, Directeur Général Europe de Vietnam Airlines, a déclaré : "Ce partenariat avec Aviation Sans Frontières et le transport de matériel médical sont une expression de notre engagement envers les populations vietnamiennes. À travers ces initiatives, nous avons l’opportunité de jouer un rôle actif dans l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables, tout en transformant nos voyages en un levier de solidarité. Nous sommes fiers d'avoir déjà atteint plus de 50% de notre objectif annuel et continuerons à poursuivre cette mission avec détermination."





Sur le même sujet