VINCI Airports célèbre la livraison des travaux dans 7 aéroport brésiliens

Article publié le 15 décembre 2024 par David Dagouret

La société a investi 1,4 milliard de réais pour moderniser l'infrastructure des aéroports de Porto Velho, Boa Vista, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Manaus, Tefé et Tabatinga.

VINCI Airports a achevé les travaux de modernisation de sept aéroports de la région Nord du Brésil, consolidant ainsi les améliorations apportées à l’infrastructure aéroportuaire de l’Amazonie. Pour marquer la livraison officielle, une cérémonie a eu lieu le 28 novembre 2024 à l’aéroport de Porto Velho, en présence du ministre des Ports et Aéroports du Brésil, Silvio Costa Filho, du secrétaire national à l’aviation, Thomé França, et de plusieurs élus locaux.

Cet important programme de travaux s’inscrit dans l’engagement pris par VINCI Airports lors de l’acquisition des aéroports d’Amazonie en 2021. Au total, ce sont 1,4 milliard de réais de travaux qui ont été réalisés dans les aéroports de Manaus (AM), Tefé (AM), Tabatinga (AM), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR), Rio Branco (AC) et Cruzeiro do Sul (AC), afin d’améliorer la sécurité, l'accessibilité, le confort et l'efficacité opérationnelle.

Julio Ribas, DG de VINCI Airports au Brésil, a déclaré : "Nous arrivons au terme d’une phase importante de modernisation de ces aéroports pour les rendre plus sûrs, plus efficaces et plus confortables et ainsi répondre à l’augmentation du nombre de passagers. Nous continuerons à investir et à travailler pour attirer de nouveaux vols, stimuler le développement économique local et renforcer les liens de l’Amazonie avec le reste du pays et du monde."