L'appareil arbore des joueuses du club de football avec la devise "Dream, Play, Fly".

Vueling a annoncé une livrée du "Barça Féminin". L'appareil immatriculé EC-LZN, arbore un nouveau design qui, sous la devise "Dream, Play, Fly", intègre les images d'Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Caroline Graham-Hansen, Salma Paralluelo, María León et Patri Guijarro, en tant que représentantes de l'équipe bleu et grenat.

À l'intérieur de la cabine, des repose-têtes seront visibles, notamment avec les couleurs bleu et grenat et la devise "Dream, Play, Fly". En outre, les hublots arboreront des messages en lien avec la collaboration et à l'extérieur du fuselage, sous le hublot du pilote, sera inscrit le nom de cette union, "Blaugranes al vent".

Au cours de ces premiers mois, l'Airbus A320 a accompagné les joueuses lors de leurs déplacements pour les compétitions européennes ainsi que pour les compétitions nationales. Il a également transporté plus de 125 000 passagers vers 60 destinations desservies par Vueling à travers l'Europe, soit un total de près de 750 vols et plus de 740 000 kilomètres parcourus.

Sandra Hors, Chief Corporate Affairs, Brand and Sustainability Officer de Vueling, a déclaré : "Cette union a permis de créer une connexion avec le public et a été massivement accueillie, suscitant l'intérêt et la curiosité au-delà de nos voyageurs. Ensemble, nous mettons en avant nos deux marques, notre ville, et notre volonté de mettre en avant la représentation des femmes dans le sport et dans la société."

