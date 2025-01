Abelo convertit sa commande d'ATR 42 STOL

Article publié le 25 janvier 2025 par David Dagouret

La société irlandaise a également passé une commande de trois ATR 72-600 supplémentaires.

Abelo a ainsi converti sa commande initiale de 10 ATR 42 STOL (variante à décollage et atterrissage courts) en une combinaison de cinq ATR 42-600 et cinq ATR 72-600. Abelo a par ailleurs élargi sa flotte en confirmant la commande de trois ATR 72-600 supplémentaires.

Les trois ATR 72-600 supplémentaires proviennent de la conversion d’options agréées lors du salon aéronautique de Dubaï en 2023.

Stephen Gorman, Directeur général d’Abelo, a déclaré : "Signe de son engagement en faveur d’une connectivité régionale durable, Abelo a fait le choix des turbopropulseurs en tant que solution à faibles émissions. En diversifiant notre flotte avec des ATR 42-600 et 72-600, et en ajoutant trois ATR 72-600 neufs, nous continuons à offrir à nos clients des performances exceptionnelles, des émissions réduites et un confort accru pour les passagers. Cet investissement renforce notre capacité à répondre aux besoins en constante évolution de l’aviation régionale."

Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d’ATR, a déclaré : "Avec des créneaux de livraison qui s’échelonnent jusqu’en 2029, cette expansion de flotte renforce la collaboration à long terme entre ATR et Abelo et notre vision commune d’améliorer la connectivité régionale et de fournir des solutions de transport aérien de premier plan aux passagers de réseaux divers. Ces ATR 42 et 72 supplémentaires permettront à Abelo de continuer à répondre efficacement à la demande du marché, en s’appuyant sur les avions régionaux les plus rentables de l’industrie, et ce tout en favorisant la transition vers une aviation plus responsable."

