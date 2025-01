Air France : Olivier Chaignon, nouveau chef signature au départ du Japon

Article publié le 3 janvier 2025 par David Dagouret

À compter de janvier 2025, les clients La Première et Business voyageant au départ de Tokyo-Haneda et d’Osaka-Kansai vers Paris-Charles de Gaulle pourront savourer de nouveaux menus spécifiques à chaque cabine de voyage, signés par le chef trois étoiles français Olivier Chaignon.

Pour réaliser ses recettes, Olivier Chaignon a combiné son savoir-faire à la française avec des produits locaux japonais et de saison. Il signe ainsi l’ensemble des plats chauds proposés à la carte de chacune des deux cabines en composant différentes recettes végétariennes ou élaborées à base de viande, volaille ou poisson.

Les clients La Première pourront bientôt savourer un bar façon maki, sauce au champagne, pommes de terre aux fleurs de shiso et gnocchis de fromage frais ou un veau façon blanquette accompagné de riz Yukitsubaki à la truffe et bouquet de légumes. En cabine Business, gnocchis de pommes de terre accompagnés d’un caviar d’aubergine et de courgettes grillées farcies ou crevettes, jus de homard anisé, avec mijoté de légumes et pâtes vertes seront notamment à la carte.

Au total, le chef a développé pas moins de douze recettes exclusives pour la cabine La Première et douze autres pour la Business, à découvrir au cours de l’année 2025.

L’arrivée d’Olivier Chaignon marque la première fois qu’Air France s’associe à un grand chef français pour signer ses menus au départ du Japon.

Cet hiver, Air France propose chaque semaine jusqu’à 14 vols vers Tokyo-Haneda et 3 vols vers Osaka-Kansai au départ de Paris-Charles de Gaulle.

Olivier Chaignon, Chef, a déclaré : "Pour les clients d’Air France, j’ai voulu une cuisine élégante et gourmande, mettant en valeur des produits japonais tout en gardant un goût et un esprit français."





