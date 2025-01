Aitana Bonmatí, nouvelle ambassadrice de Vueling

Article publié le 25 janvier 2025 par David Dagouret

Vueling, compagnie aérienne officielle du Barça féminin depuis la saison dernière, continue de renforcer son soutien au football féminin avec cette collaboration avec la double lauréate du Ballon d'Or et du trophée The Best.

Aitana Bonmatí, joueuse du FC Barcelone et de la sélection espagnole de football, devient la nouvelle ambassadrice de Vueling. Un partenariat visant à continuer de mettre en avant le sport féminin.

Tout au long de sa carrière, Aitana Bonmatí a remporté de nombreux succès collectifs avec son équipe, le FC Barcelone, parmi lesquels trois Ligues des champions, cinq Championnats, cinq Coupes de la Reine et quatre Supercoupes. Avec la sélection espagnole, elle a également décroché un titre mondial et une Ligue des Nations. Sur le plan individuel, elle a été couronnée du Ballon d'Or à deux reprises consécutives (2023 et 2024) et a remporté le prix The Best de la FIFA, également à deux reprises, sans oublier la récente distinction de la Creu de Sant Jordi, attribuée par la Generalitat de Catalogne en reconnaissance de son engagement en faveur de l'identité et des valeurs civiques et culturelles.

Aitana Bonmatí a déclaré : "Pour moi, c’est un honneur de collaborer avec une entreprise qui partage des valeurs que je considère essentielles, tant dans la vie que dans le sport. La persévérance, le travail d’équipe et le dépassement de soi sont la clé pour atteindre nos objectifs et, à travers cette collaboration, j'espère pouvoir inspirer les nouvelles générations à poursuivre leurs rêves et à briser les barrières."

Sandra Hors, Chief Corporate Affairs, Brand & Sustainability Officer de Vueling, a souligné : "Nous sommes très fières d'accueillir Aitana Bonmatí en tant qu'ambassadrice de Vueling. Aitana est un modèle d'effort, de talent et de leadership, et incarne parfaitement les valeurs de notre compagnie. À travers cette collaboration, nous souhaitons inspirer les nouvelles générations et mettre en lumière le talent féminin, en contribuant à un changement positif dans notre société. Pour Vueling, soutenir le sport féminin est un engagement qui va au-delà du simple parrainage : c’est un pari sur l’égalité, l’inclusion et le talent."