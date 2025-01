ASL Airlines France lance une ligne nationale au départ de Lille

Article publié le 12 janvier 2025 par David Dagouret

Cette nouvelle liaison connectera Lille à Toulon.

ASL Airlines France a annoncé le lancement d'une ligne nationale entre Lille et Toulon. Le vol Lille-Toulon sera opéré deux fois par semaine, les vendredis et dimanches, pendant toutes les périodes de vacances scolaires.

Les horaires de vols seront les suivants :

départ de Lille à 13h10 – arrivée à Toulon Hyères à 14h50 (1h40 de vol)

départ de Toulon Hyères à 20h50 – arrivée à Lille à 22h30 (1h40 de vol)

Cette nouvelle destination vient enrichir le réseau d'ASL Airlines France au départ de l'aéroport de Lille, qui comprend déjà cinq lignes vers l'Algérie : Alger, Oran, Béjaïa, Sétif et Tlemcen.

Du 30 mars au 25 octobre 2025, ASL Airlines France desservira en vols réguliers au départ de Lille :

Lille-Toulon : 2 vols par semaine pendant les vacances scolaires

Lille – Béjaïa : 1 vol par semaine

Lille – Tlemcen : jusqu’à 2 vols par semaine

Lille – Sétif : 1 vol par semaine pendant les vacances scolaires

Lille - Alger : jusqu’à 4 vols par semaine

Lille - Oran : jusqu’à 3 vols par semaine

Jonathan Raimbault, directeur commercial et du programme d’ASL Airlines France a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer l'ouverture de cette nouvelle route aérienne domestique entre Lille et Toulon, qui facilitera les déplacements entre le nord et le sud de la France, dès le printemps prochain. Cette liaison directe, à des horaires prisés, offrira à nos passagers plus de commodité et de flexibilité pour des city break, tout en renforçant les liens économiques et touristiques entre ces deux régions dynamiques."

Magali Huchette, Présidente d’Aéroport de Lille a déclaré : "Nous nous réjouissons pleinement de voir ASL Airlines desservir Toulon au départ de Lille pour cette saison d’été 2025. Réclamée de longue date par nombre de nos clients, cette nouvelle destination vient compléter opportunément notre réseau national vers le sud de la France et renforce notablement la présence d’ASL Airlines à Lille, confirmant au passage l’importance et la qualité du dialogue entre l’aéroport et la compagnie pour développer une offre de qualité au service du territoire."

