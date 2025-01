Daher annonce ses résultats 2024

Article publié le 27 janvier 2025 par David Dagouret

La constructeur aéronautique français a livré 82 avions en 2024.

Daher a annoncé ses résultats pour l'année 2024. Ainsi, le constructeur aéronautique français a livré un total combiné de 82 avions TBM et Kodiak en 2024, soit une hausse de près de 11% par rapport à l'année précédente.

Daher a également enregistré 100 nouvelles commandes de TBM et de Kodiak au cours de son exercice commercial 2024, augmentant ainsi son carnet de commandes pour des livraisons prévues jusqu'en 2026.

Les livraisons de Daher en 2024 ont été dominées par le TBM, avec 56 TBM 960 livrés, dont plus de 50 % à des acheteurs réguliers d'avions de la famille TBM. Les États-Unis ont une fois de plus été la principale région géographique, avec 40 TBM 960 livrés l'année dernière. Pour les autres livraisons en Amérique, quatre TBM 960 ont été destinés au marché dynamique marché du Brésil, tandis que deux avions ont été livrés au Canada et un en Bolivie.

L'Europe a vu sa part de marché augmenter en 2024 avec neuf livraisons : trois en Allemagne, trois au Royaume-Uni, une à Chypre, une en Suisse, ainsi que la première livraison d’un TBM 960 en République tchèque.

Sur les 26 avions de la famille Kodiak livrés en 2024, 11 étaient des Kodiak 900.

Les États-Unis ont représenté 10 des livraisons de Kodiak 900, dont la première de cette version - destinée aux applications multi-missions - réceptionnée par la Missouri State Highway Patrol pour des opérations de transport et de logistique. Un autre Kodiak 900 a été livré à un opérateur privé en République dominicaine.

Les 15 autres livraisons de Kodiak en 2024 concernaient des Kodiak 100 Series III. Parmi les clients américains ayant réceptionné ces Kodiak 100, on trouve plusieurs agences ayant acquis l'avion pour des missions multiples, dont le Florida Forest Service, la Maine Marine Patrol (avec un appareil équipé de flotteurs amphibies), ainsi que le Department of Natural Resources du Minnesota.

Deux Kodiak 100 Series III ont été livrés en dehors des États-Unis, l’un en Bulgarie et l’autre en Pologne. Dans les deux cas, il s’agissait de la première livraison d’un Kodiak 100 dans ces pays.

Au 31 décembre 2024, un total de 365 avions Kodiak et 1 243 avions TBM avaient été livrés à des propriétaires et exploitants internationaux, la flotte mondiale ayant accumulé près de trois millions d'heures de vol.

Nicolas Chabbert, directeur-général de Daher Aircraft a déclaré : "La demande pour les TBM et les Kodiak reste soutenue, en raison de la polyvalence et de l'efficacité opérationnelle de ces avions, des atouts renforcés par la stratégie de Daher axée sur l’amélioration continue de ses gammes. En rétrospective sur les performances de 2024, je tiens à remercier nos clients pour leur fidélité et leur soutien, et à saluer l'engagement sans faille des équipes achats, production et support de Daher Aircraft dans la gestion de la supply chain durant cette période encore marquée par des défis."

