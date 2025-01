Icelandair annonce ses résultats pour l'année 2024

Article publié le 12 janvier 2025 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté 4,7 millions passagers en 2024

Au cours de l'année 2024, Icelandair a transporté un nombre record de 4,7 millions de passagers, soit 9 % de plus qu'en 2023. En décembre, la compagnie a transporté 312 000 passagers, soit une augmentation de 18 % par rapport à décembre 2023. 28 % d’entre eux ont voyagé vers l'Islande, 19 % depuis l'Islande, 47 % ont effectué une escale en Islande et 6 % des passagers ont voyagé sur des vols domestiques, en Islande.

La ponctualité en 2024 s'est considérablement améliorée pour atteindre 82,7 % pour l'ensemble de l'année, malgré un mois de décembre difficile, fortement impacté par des conditions météorologiques défavorables en Islande.

Le taux de remplissage en décembre a atteint un record de 82,6 %, soit une augmentation de 10,2 points par rapport à l'année dernière. La demande a été forte sur tous les marchés, tandis que le taux de remplissage de l'année dernière était historiquement bas en raison de l'impact négatif de l'activité volcanique en Islande.

Bogi Nils Bogason, président-directeur général d'Icelandair a déclaré : "Nous continuons à observer de bonnes performances sur notre réseau de lignes de transport de passagers, atteignant un taux de remplissage record pour le mois de décembre. Malgré les conditions météorologiques en Islande qui ont affecté notre ponctualité au cours du mois, nous avons terminé l'année avec une augmentation impressionnante de près de six points de pourcentage d'une année sur l'autre.

Le mois de décembre a marqué une étape importante, avec le vol inaugural de notre premier avion Airbus et la transition vers notre nouveau siège social à Hafnarfjordur, marquant le début d'un nouveau chapitre passionnant pour notre entreprise.

Les perspectives pour 2025 sont prometteuses et nous prévoyons une croissance de 8 % de notre réseau de lignes. Nous continuerons notamment de mettre l’accent sur l'augmentation de la capacité en basse saison, pour une meilleure utilisation de l'infrastructure d'Icelandair. La demande de voyages est forte, comme en témoignent par exemple les ventes de chèques-cadeaux en 2024. Ce produit est un cadeau populaire depuis des décennies et, en 2024, les ventes ont augmenté de plus de 30 % par rapport à l'année précédente."





Sur le même sujet