JetBlue : première compagnie à accepter Venmo

JetBlue Airways a récemment annoncé être la première compagnie aérienne à accepter Venmo comme moyen de paiement pour les réservations de vols en ligne. Les clients peuvent désormais utiliser leur solde Venmo, ou les comptes bancaires, cartes de crédit ou de débit liés à leur compte Venmo, pour réserver des vols directement sur le site web de JetBlue. Cette fonctionnalité sera également disponible sur l'application mobile de la compagnie dans les mois à venir.

Cette initiative vise à simplifier le processus de réservation pour les passagers, en particulier pour les groupes. Grâce à la fonctionnalité "Groupes" de Venmo, les utilisateurs peuvent facilement suivre, diviser et gérer les dépenses de groupe, rendant la planification et le paiement des voyages en groupe plus aisés.

Cette décision s'inscrit dans une tendance plus large des entreprises à adopter des solutions de paiement numérique pour améliorer l'expérience client et attirer une clientèle plus jeune, habituée à ces plateformes. Des entreprises telles qu'Amazon, eBay et CVS ont également commencé à accepter Venmo, reflétant son évolution d'une simple application de paiement entre particuliers à un portefeuille numérique largement accepté.

Carol Clements, directrice numérique et technologique de JetBlue, a déclaré : "Nous cherchons continuellement des moyens de faciliter la réservation d'un vol JetBlue sur notre site web et notre application mobile."

