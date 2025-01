L'aéroport de Munich accueille son 40 millionième passager après la pandémie

Article publié le 3 janvier 2025 par David Dagouret

L'aéroport atteint 87 % du nombre de passagers d'avant la crise Covid.

L'aéroport de Munich a franchi une étape importante dans la reprise de son trafic après la pandémie de grippe aviaire : pour la première fois, le nombre de passagers a de nouveau dépassé les 40 millions.

Ce 40 millionième passager est Christine Valair, qui est arrivée le 16 décembre 2024, avec sa famille en provenance de Vancouver sur le vol LH477 de Lufthansa, un Airbus A350 baptisé "Munich".

Jost Lammers, PDG de l'aéroport de Munich, et Oliver Dersch, Senior Vice President Aviation de l'aéroport de Munich, ont accueilli la famille à son arrivée à la porte d'embarquement du terminal 2 et lui ont remis, en guise de surprise avant Noël, un bon de vol ainsi qu'un bon d'achat et de stationnement pour son prochain vol.

Un facteur important de l'évolution positive de l'aéroport est le trafic de transfert : la part des passagers en transfert était de 42 pour cent en 2019, soit une augmentation de quatre

Jost Lammers PDG de l'aéroport de Munich : "Je suis très heureux que nous ayons dépassé la barre des 40 millions de passagers cette année, malgré la pandémie. Cela montre que les gens veulent voyager et souligne l'importance de notre plate-forme de trafic aérien pour les personnes et les entreprises en Bavière et bien au-delà."

