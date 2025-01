L'Airbus A350 d’Emirates prend officiellement son envol

Article publié le 12 janvier 2025 par David Dagouret

Le 03 janvier 2025, l'appareil a effectué son premier vol commercial à destination d'Edimbourg.

Emirates a annoncé avoir effectué le premier vol commercial avec son premier Airbus A350. L'appareil a effectué, le 03 janvier dernier, un vol entre Dubaï et Edimbourg. Cet avion est le premier des 65 A350 qui rejoindront la flotte de la compagnie aérienne dans les années à venir.

L'arrivée de l'A350 d’Emirates à Édimbourg fait suite à la reprise des services de la compagnie aérienne vers la capitale écossaise en novembre 2024. La compagnie opère actuellement 14 vols hebdomadaires vers l'Écosse, y compris un service en A380 vers Glasgow offrant aux clients une connectivité renforcée vers plus de 140 destinations à travers son vaste réseau mondial.

Le vol EK23 en A350 décolle de Dubaï à 14h50 heure locale, et atterrit à Édimbourg à 19h05, heure locale. Le vol retour EK24 quitte Édimbourg à 20h40 et arrive à Dubaï à 08h05, heure locale le lendemain.

Dans les mois à venir, les clients pourront découvrir l'A350 d’Emirates sur des vols vers huit autres destinations dans le monde : Lyon, Bologne, Bombay, Ahmedabad, Koweït, Bahreïn, Colombo, et Mascate.

Adnan Kazim, Vice-Président Exécutif et Directeur Commercial d'Emirates, a déclaré : "Ce moment marque une étape clé dans le parcours d’Emirates, avec l'introduction de l'A350 dans notre flotte. Le vol inaugural de notre premier Airbus A350 à destination d'Édimbourg souligne également l'importance stratégique du Royaume-Uni au sein de notre réseau mondial. L'Emirates A350 offre le meilleur de nos innovations à bord, avec de nouvelles fonctionnalités et des améliorations dans toutes les cabines. À mesure que nous poursuivons l'expansion de notre flotte d'A350, nous ne nous contentons pas d'ajouter de nouveaux appareils - nous fixons de nouveaux standards pour le voyage aérien mondial."

Kate Sherry, Directrice Commerciale (Aéro) de l'aéroport d’Édimbourg, a déclaré : "Commencer la nouvelle année avec un tout nouvel appareil est exactement la manière dont nous souhaitons accueillir 2025 à l'aéroport d'Édimbourg. C'est un privilège d'accueillir l'A350 en Écosse et de voir Emirates choisir la ligne Édimbourg-Dubaï pour son vol inaugural. Cela témoigne clairement de la confiance d’Emirates en cette liaison et de l’importance qu’Emirates accorde aux appareils les plus modernes, élevant ainsi les standards de l’expérience passager."





Sur le même sujet