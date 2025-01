L'armée de l'air brésilienne acquiert une deuxième unité d'équipement de lutte contre l'incendie pour équiper sa flotte de KC-390

Article publié le 6 janvier 2025 par David Dagouret

Le contrat doublera la capacité de lutte contre les incendies de la FAB

Embraer a signé un contrat avec l'armée de l'air brésilienne (FAB) pour la fourniture d'une nouvelle unité de système modulaire aéroporté de lutte contre les incendies (MAFFS II). Il s'agira du deuxième dispositif de la FAB, qui peut être rapidement installé sur n'importe quel avion multi-missions KC-390 de la flotte de la FAB. Avec le MAFFS II, le KC-390 offre une capacité de déploiement d'environ 12 000 litres d'eau en 7 secondes, par vol.

Le KC-390 est entré en service auprès de l'armée de l'air brésilienne en 2019, de l'armée de l'air portugaise en 2023 et de l'armée de l'air hongroise en 2024. Outre le Brésil, le Portugal et la Hongrie, le C-390 a également été acquis par les Pays-Bas, l'Autriche, la République tchèque et la Corée du Sud. Récemment, la Suède a également confirmé son choix du C-390 Millennium, et la Slovaquie a indiqué que le C-390 était la meilleure option pour renouveler sa flotte d'avions de transport.

Pour rappel, en 2023, Embraer avait fait la promotion de son appareil durant le salon aéronautique du Bourget, Aeroweb-fr.net était présent, revoir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2023/06/le-bourget-2023-embraer-fait-la-promotion-de-son-kc-390

Marcelo Kanitz Damasceno, commandant de l'armée de l'air a déclaré : "Le système MAFFS II a démontré une grande capacité de réaction dans des situations d'urgence qui se sont produites dans de nombreuses régions du Brésil. Au total, le KC-390 équipé du système de lutte contre les incendies a déjà largué plus d'un million de litres d'eau cette année. Notre décision d'accroître cette capacité est due à la grande efficacité du MAFFS II, qui a fait ses preuves au cours de plus de 100 vols, et à la demande d'outils tels que celui-ci."

Bosco da Costa Junior, président-directeur général d'Embraer Defense & Security. a déclaré : "Le KC-390 a prouvé sa polyvalence dans des missions critiques pour le pays, comme la lutte contre les incendies dans le Pantanal, l'Amazonie et São Paulo en 2024. Avec l'acquisition de cette nouvelle unité MAFFS II, la FAB doublera ses performances opérationnelles dans ces opérations. Nous sommes très satisfaits des progrès réalisés par la plateforme multi-missions fabriquée par Embraer pour répondre aux besoins du pays."

