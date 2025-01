Le XB-1 de Boom prêt pour son vol supersonique

Article publié le 27 janvier 2025 par David Dagouret

Demain, mardi 28 janvier, le démonstrateur devrait effectuer son premier vol supersonique.

Boom a annoncé que son démonstrateur XB-1 devrait effectuer son premier vol supersonique, demain, mardi 28 janvier 2025. Le premier vol du XB-1 a eu lieu en mars 2024 et après 11 vols d'essai, le jet devrait passer le mur du son.

Le vol qui sera effectué ce mardi, aura lieu au dessus du désert de Mojave en Californie et il devrait durer entre 30 et 45 minutes entre le démarrage et l'arrêt du moteur. La phase de vol supersonique durera environ 4 minutes.

Ce sera diffusé en direct grâce à une unité Starlink qui est installé dans un avion T-38 qui suivra le XB-1 en vol. Le direct sera visible à partir de 15h45 GMT (16h45 heure de Paris) en cliquant ici : vol supersonique XB-1. Il sera animé par Mike Bannister, un ancien pilote en chef du Concorde de British Airways.