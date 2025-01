L'Integral R reçoit sa certification

Article publié le 4 janvier 2025 par David Dagouret

L'avion biplace d'Aura Aero a reçu la certification de l'EASA.

Six ans seulement après sa création, Aura Aero a obtenu la certification de son premier avion Integral R, avion biplace de formation à capacité voltige.

La certification d’Integral R marque l’aboutissement d’une campagne d’essais, au sol et en vol, qui a duré près 5 ans. Premier des appareils de la famille Integral conçus et fabriqués par Aura Aero, Integral R a effectué son premier vol en juin 2020, à l'aéroport de Toulouse-Francazal. Les essais, dans le cadre de la campagne de certification, se sont achevés le 8 novembre dernier, après 250 heures de vol, 100 dossiers techniques et plus de 12 000 pages rédigées.

Maintenant qu’Integral R a reçu l’approbation des autorités de sécurité aérienne européenne (EASA - European Union Aviation Safety Agency), la production en série va s’accélérer pour assurer aux premiers clients une livraison en janvier 2025. L'avionneur vise une quinzaine d’avions livrés en 2025.

L'Integral S, quant à lui, poursuit sa campagne d'essais, avec un objectif de certification fixé au second semestre 2025. Enfin, l'Integral E, qui sera disponible dans les versions R et S, a réalisé son premier vol d’essai le 3 décembre, et doit obtenir sa certification d’ici environ deux ans, à l’issue de sa campagne d’essais.

Jérémy Caussade, Co-fondateur et Président de l’entreprise a déclaré : "Nous sommes très fiers d’avoir obtenu le certificat de type CS-23 pour Integral R. C’est la concrétisation de 5 ans de travail acharné et surtout la reconnaissance de notre crédibilité en tant que constructeur aéronautique complet avec les agréments DOA/POA et la certification."

Fabien Raison, Co-fondateur et Directeur des Opérations a déclaré : "Nos clients pourront avoir accès à toutes les données pour analyser leurs vols et pourront bénéficier d’une maintenance prédictive pour anticiper les pannes. C’est également le premier avion de sa catégorie certifié, en condition de voltige, avec un parachute de cellule. Pendant toute sa conception, nous n’avions qu’une seule ambition : qu’Integral R soit l’avion d’entraînement à capacité voltige le plus fiable, le plus performant et le plus sûr de sa catégorie !"

Wilfried Dufaud, Co-fondateur et Directeur Exécutif & Navigabilité a déclaré : "Nous avons œuvré en collaboration étroite avec l’EASA ces dernières années pour qu’Integral R soit certifié. Je suis très fier aujourd'hui du chemin parcouru. Nous remercions toutes les personnes qui ont cru en nous et qui nous ont soutenus dans ce projet, nos clients, nos investisseurs et nos équipes. Mais ce n’est pas fini ! Nous visons maintenant la certification FAA pour le marché américain."





