Lockheed Martin livre des hélicoptères Black Hawk aux Philippines

Article publié le 31 janvier 2025 par David Dagouret

La société américaine a livré 10 hélicoptères S-70i Black Hawk au ministère philippin de la Défense nationale (DND).

Lockheed Martin a récemment livré 10 hélicoptères S-70i Black Hawk au ministère philippin de la Défense nationale (DND), dans le cadre d'un contrat signé en 2022 portant sur un total de 32 appareils. Ces livraisons, effectuées en juin et décembre 2024, visent à renforcer les capacités opérationnelles de l'armée de l'air philippine (PAF).

Avec ces nouvelles acquisitions, la flotte de S-70i Black Hawk des Philippines atteindra 47 unités, faisant de la PAF le plus grand utilisateur mondial de cette variante. Les 22 hélicoptères restants seront livrés au cours des deux prochaines années.

Les S-70i Black Hawk, produits par la filiale de Lockheed Martin, PZL Mielec, en Pologne, sont conçus pour des missions polyvalentes, notamment le transport de troupes, les évacuations médicales et les opérations de secours en cas de catastrophe. Cette expansion de la flotte philippine vise à améliorer la réactivité et l'efficacité des forces armées du pays.

Lockheed Martin renforce également sa présence aux Philippines en collaborant avec l'industrie locale et en établissant un bureau à Manille, démontrant ainsi son engagement à soutenir les opérations militaires du pays.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie globale des Philippines visant à moderniser leurs forces armées et à améliorer leurs capacités de réponse aux situations d'urgence, tout en renforçant leur position en matière de défense dans la région indo-pacifique.

Hamid Salim, vice-président des systèmes de l'armée de terre et de l'armée de l'air chez Sikorsky a déclaré : "La flotte croissante d'hélicoptères Sikorsky Black Hawk aux Philippines témoigne de la fiabilité de cet aéronef multi-missions sur lequel on compte pour des missions telles que la recherche et le sauvetage, l'aide humanitaire et le transport de troupes à travers l'archipel. Lorsque les livraisons seront terminées, les Philippines disposeront de la plus grande flotte de Black Hawks S-70i au monde, ce qui permettra d'accroître la flotte mondiale de Hawks qui soutient l'interopérabilité et la communalité et constitue un avantage clé en matière de dissuasion et de sécurité dans la région indo-pacifique."





