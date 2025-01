L'Uruguay commande 5 Tucano supplémentaires

Article publié le 26 janvier 2025 par David Dagouret

L'armée de l'air uruguayenne a annoncé la commande de cinq Embraer A-29 Super Tucano supplémentaire. L'accord fait partie d'un engagement signé en août 2024, lorsque la FAU a annoncé une commande ferme pour un avion plus les options qui ont maintenant été converties. L'accord comprend également des équipements de mission, des services logistiques intégrés et un simulateur de vol. Ce contrat s'inscrit dans le cadre d'un programme de renouvellement de la flotte visant à accroître la capacité opérationnelle de la FAU.

Avec l'Uruguay et l'acquisition récente du premier A-29 en configuration OTAN (A-29N) par le Portugal, l'A-29 Super Tucano compte désormais 20 opérateurs dans le monde, avec plus de 290 commandes.

Bosco da Costa Junior, président-directeur général d'Embraer Defense & Security a déclaré : "La relation entre Embraer et l'armée de l'air uruguayenne s'est développée et nous sommes particulièrement heureux d'annoncer ce contrat l'année où nous célébrons les 50 ans du premier contrat d'exportation d'Embraer, avec l'Uruguay. Nous sommes prêts à offrir le meilleur avion multimission à la FAU ainsi que notre soutien total pour augmenter leur disponibilité opérationnelle et améliorer leurs capacités à accomplir des missions stratégiques telles que la surveillance des frontières."

Le ministre uruguayen de la défense nationale, Armando Castaingdebat a déclaré : "L'acquisition de l'A-29 Super Tucano et du simulateur de vol dotera l'Uruguay de capacités de défense de l'espace aérien et fait partie de l'engagement pris par le gouvernement de renouveler le matériel et l'équipement de nos forces armées afin qu'elles puissent remplir les missions qui leur sont assignées."

Le commandant en chef de l'armée de l'air uruguayenne, le général Luis H. De León a déclaré : "Cette incorporation nous projette sur le plan technologique et, une fois le processus d'acquisition de l'A-29 achevé, elle nous permet d'affronter, avec Embraer, les nouveaux paradigmes de sécurité régionale."





