Article publié le 3 janvier 2025 par David Dagouret

Avec ce partenariat, la compagnie aérienne étend ses canaux de vente aux systèmes de distribution mondiaux (GDS).

Norse Atlantic Airways a annoncé son partenariat stratégique avec le Groupe APG afin d'étendre la distribution de ses ventes de billets. Grâce à cette collaboration, les vols de la compagnie sont désormais accessibles via les systèmes de distribution mondiaux (Amadeus, Sabre, Travelport) en utilisant le système IET (Interline E-Ticketing) d’APG ainsi que sur la plateforme B2B APG Connect.

Grâce à cet accord, les vols de Norse Atlantic (N0/Z0) sont distribués sous un modèle de pseudo-partage de code sur toutes les principales plateformes GDS, notamment Amadeus, Sabre et Travelport. Ils apparaissent sous le code A1 dans le GDS et peuvent être réservés et vendus via le stock mondial d’APG (GP-275) par des agents IATA et non-IATA. Cette stratégie de distribution maximise la portée de la compagnie auprès des agences de voyage et des entreprises clientes à l’échelle mondiale. Par ailleurs, ces vols sont également disponibles sur la plateforme B2B APG Connect, offrant aux agences une solution centralisée et pratique pour réserver des billets sur le réseau de Norse Atlantic.

Bård Nordhagen, Directeur Commercial de Norse Atlantic Airways a déclaré : "Notre partenariat avec APG est une étape clé de notre stratégie, qui élargit la manière dont nous nous connectons avec nos passagers par l'intermédiaire du système GDS. Nous sommes ravis de savoir que de nombreux partenaires commerciaux adopteront cette solution, ce qui nous permettra d'offrir des expériences de voyage confortables à des tarifs plus abordables sur nos vols en classe économique, ainsi qu'en classe Premium, qui offre une expérience supérieure aux voyageurs d'affaires qui apprécient le confort et des tarifs plus avantageux."

Ophélie Cherdrong, Directrice Exécutive des produits d'APG IET, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'accueillir Norse Atlantic Airways au sein du réseau APG. L'intégration de leurs vols dans notre plateforme IET améliorera considérablement leur distribution mondiale, permettant aux agents de voyage IATA et non-IATA et aux clients du monde entier de réserver facilement les vols Norse. Ce partenariat aidera sans aucun doute Norse à atteindre de nouveaux sommets et à développer ses ventes dans le monde entier. Nous sommes fiers de faire partie de leur stratégie de croissance et de les aider à atteindre un plus grand succès."





