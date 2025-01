Norse Atlantic Airways opérera depuis le nouveau Terminal 6 de l’aéroport John F. Kennedy à partir de 2026

Article publié le 6 janvier 2025 par David Dagouret

La compagnie aérienne opère actuellement des vols sans escale depuis le Terminal 7 depuis/vers Athènes, Berlin, Londres Gatwick, Oslo, Paris et Rome.

Norse Atlantic Airways a annoncé la signature d’une lettre d’intention pour débuter ses opérations au sein du nouveau Terminal 6 de l’aéroport international John F. Kennedy à New York à partir de 2026.

Le Terminal 6 constitue un élément central du projet de transformation de l’aéroport JFK, mené par les autorités aéroportuaires de New York et du New Jersey. Avec un investissement total de 19 milliards de dollars.

Norse Atlantic exploite des vols sans escale depuis le Terminal 7 depuis/vers Athènes, Berlin, Londres Gatwick, Oslo, Paris et Rome. Ses opérations s’effectuent en Boeing 787 Dreamliner qui propose des cabines en classe Économique et en classe Premium. Fondée en 2021, Norse Atlantic a débuté ses activités au Terminal 7 avec un vol quotidien depuis/vers Londres-Gatwick en 2023, avant d’étendre ses opérations depuis/vers 6 capitales européennes – dont Paris – durant l’été 2024.

Pour rappel, Aeroweb-fr.net a pu tester la compagnie Norse Atlantic lors d'un vol entre Paris et New York, voir l'actualité : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2023/05/a-la-decouverte-de-norse-atlantic-airways

Steve Thody, PDG de JFK Millennium Partners, la société sélectionnée par l'Autorité aéroportuaire de New York et du New Jersey pour gérer le Terminal 7 et construire et exploiter le nouveau Terminal 6 a déclaré : "Nous avons bénéficié d'un partenariat fantastique avec Norse Atlantic depuis le tout début de leurs opérations au T7 de JFK, et nous sommes ravis qu'ils nous rejoignent au nouveau T6, où les passagers de Norse Atlantic peuvent s'attendre à une expérience cinq étoiles."

Bård Nordhagen, Directeur Commercial de Norse Atlantic Airways, a déclaré : "L'aéroport John F. Kennedy reste une pierre angulaire de notre stratégie de réseau, car il sert de passerelle entre les États-Unis et l'Europe. Le Terminal 6 en tant que hub principal en 2026 nous permettra d'offrir à nos passagers une expérience de voyage encore plus fluide et moderne. Nous sommes fiers de poursuivre notre croissance à JFK, renforçant son statut de hub clé qui soutient notre vision de rendre les continents et les cultures accessibles à un plus grand nombre de personnes. "





