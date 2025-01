Qantas reçoit un Dash-8 Q400 supplémentaire

Article publié le 6 janvier 2025 par David Dagouret

Le premier Q400 supplémentaire de QantasLink, le VH-84A, a effectué son vol inaugural en Australie après un voyage marathon de 11 escales qui a duré environ une semaine, de l'Amérique du Nord à l'Australie, en passant par l'Europe et l'Asie.

Son vol inaugural a décollé le 20 décembre 2024 entre Brisbane et Rockhampton et a été effectué par certains des plus anciens membres de l'équipage du Q400 de QantasLink. La liaison Brisbane-Rockhampton a été la première liaison exploitée par Qantas avec son premier avion Q400 en 2006.

Il s'agit du premier des quatorze Q400 supplémentaires qui rejoindront la flotte de QantasLink au cours des deux prochaines années, dans le cadre de l'engagement permanent de Qantas à maintenir les liaisons avec l'Australie régionale pendant au moins les dix prochaines années.

Une fois que QantasLink aura reçu les 14 appareils, elle sera le plus grand exploitant de Q400 au monde, avec 45 appareils dans sa flotte.

Pour soutenir la formation des équipages, un nouveau simulateur Q400 a été acheté et sera installé dans le centre de formation SIM de Melbourne au milieu de l'année 2025.

Détails du vol de convoyage de l'avion ci-dessous :

Sault Ste. Marie, Canada > Goose Bay, Canada

Goose Bay, Canada > Keflavík, Islande

Keflavík, Islande > Bergen, Norvège

Bergen, Norvège > Ljubljana, Slovénie

Ljubljana, Slovénie > Louxor, Égypte

Louxor, Égypte > Mascate, Oman

Mascate, Oman > Chennai, Inde

Chennai, Inde > Medan, Indonésie

Medan, Indonésie > Makassar, Indonésie

Makassar, Indonésie > Darwin, Australie

Darwin, Australie > Brisbane, Australie

Rachel Yangoyan, PDG de QantasLink a déclaré : "L'arrivée du premier Q400 est une étape importante pour la région de l'Australie. Ces Q400 nous permettront de mieux servir nos communautés régionales grâce à des trajets plus rapides sur des avions plus grands, et d'améliorer la fiabilité grâce à la consolidation sur un seul type de flotte. Nous avons déjà commencé à moderniser nos vols régionaux en les équipant d'avions Q400 et les réactions de ces communautés régionales ont été incroyablement positives. D'ici le milieu de l'année prochaine, l'ensemble de nos 40 centres régionaux desservis par des avions à turbopropulseurs seront desservis par cet avion plus gros."





