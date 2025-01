TAP Air Portugal obtient la certification environnementale IATA

Article publié le 19 janvier 2025 par David Dagouret

TAP Air Portugal et Portugália Airlines célèbrent une étape historique dans leur engagement en faveur de la durabilité environnementale en obtenant la certification IATA Environmental Assessment (IEnvA). Il s'agit de la première certification environnementale de ce type pour les deux compagnies aériennes.

Dans cette première phase, la certification IEnvA a ciblé les activités ayant des impacts environnementaux significatifs associés aux opérations aériennes mondiales des deux sociétés et aux sièges au Portugal.

La certification IEnvA n'est qu'une des nombreuses mesures prises par TAP Air Portugal pour consolider son engagement en faveur du développement durable. Tout au long de l'année 2024, la compagnie a poursuivi son programme de renouvellement et de modernisation de sa flotte, en remplaçant les anciens avions par des modèles plus modernes, plus efficaces en termes de consommation de carburant et d'émissions carbone. TAP Air Portugal a également progressivement remplacé sa flotte de véhicules opérationnels et d'entreprise par des modèles électriques ou hybrides, après avoir investi dans l'installation de bornes de recharge électriques sur le Campus TAP, également mises à la disposition des employés.

Une autre initiative importante est le projet Sustainable Cabin : en partenariat avec Cateringpor, TAP Air Portugal a mis en œuvre un projet de recyclage des déchets générés à bord des vols arrivant à Lisbonne. Ce projet s'appuie sur la participation active du personnel de cabine. De plus, la compagnie a introduit des couverts réutilisables et recyclables en classe économique sur ses vols long-courriers.

À partir de cette année, TAP Air Portugal utilisera un niveau de carburant SAF (Sustainable Aviation Fuel) conforme à la pratique définie par l'Union européenne pour le ravitaillement dans les aéroports de l'Union européenne, du Royaume-Uni et de la Suisse. Le niveau pour cette année est de 2%. Pour compenser partiellement les coûts supplémentaires, la compagnie introduira un supplément SAF, qui s'appliquera au départ des aéroports européens (sauf vols intérieurs). Ce supplément varie de deux euros en classe Economy en Europe à 24 euros en Business pour les vols intercontinentaux.

Luís Rodrigues, PDG de TAP Air Portugal a déclaré : "Cette certification représente une étape importante dans notre démarche continue de développement durable. Nous nous engageons à montrer l'exemple, en réduisant les impacts environnementaux de nos opérations et en promouvant une aviation plus responsable. C'est une reconnaissance du travail commun de nos équipes et de l'engagement continu de TAP Air Portugal pour l'avenir de la planète."





